Beautiful/ Anticipazioni 28 ottobre: Steffy schiaffeggia Sheila e poi la caccia!

Beautiful, anticipazioni puntata 28 ottobre: l’ira di Steffy

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 28 ottobre, ci svelano che Steffy è una furia: appena entrata in casa ha visto Sheila con in braccio suo figlio Hayes e chiede quindi spiegazione ai presenti. La Carter cerca di spiegarsi, dicendo a Finn che lei e la giovane Forrester possono risolvere questa situazione da madre a madre – lo ha messo lei in questo pasticcio, ed è l’unica che può tirarlo fuori. Dopo aver riposto Hayes nella culla, Steffy spiega che aveva la brutta sensazione di dover tornare a casa, e aveva ragione! Sheila tenta ancora di giustificarsi: stava solo tenendo in braccio suo nipote e chiede di non essere arrabbiata con Finn. Jack interviene dicendo che Steffy dovrebbe incolparlo. Ha chiesto a Finn di farla entrare in modo che Steffy non avrebbe mai avuto a che fare con lei. Finn spiega che Sheila ha promesso che poi se ne sarebbe andata, ma Steffy urla che non puoi credere a una sola parola. Sheila ammette di voler conoscere suo nipote, ma non aveva pianificato tutto questo.

Alla casa nel bosco, Hope ha appena fatto una sorpresa a Liam, spiegandogli che il volo è stato ritardato, Steffy è tornata a casa, e così ha fatto anche lei. I due poi passano la notte insieme, dato che i bambini sono andati via dopo cena.

Beautiful, anticipazioni puntata 28 ottobre: Steffy schiaffeggia Sheila

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy attacca Finn per aver permesso a Sheila di manipolarlo e lo accusa di averla fatta entrare mentre era via. Jack ammette che potrebbero essere stati ingannati, ma ne è valsa la pena. “Voglio liberarmi di lei una volta per tutte.” Sheila giura che se ne andrà. “Volevo vedere Finn e volevo tenere in braccio mio nipote, e poi me ne andrò”. Fa appello a Steffy per capire… come mamma. Rinunciare a suo figlio è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita sua. La giovane Forrester, però, esplode di rabbia, la schiaffeggia e la caccia di casa.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Steffy scopre che Sheila è a casa sua

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn ha fatto entrare Sheila in casa, su insistenza di Jack. La donna parla con suo figlio, e si rammarica per averlo dato in adozione, che è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita sua. Sheila non ha mai smesso di amarlo e voleva vederlo… vuole anche vedere suo nipote. Chiede se assomiglia a Finn o Steffy. È davvero grata a Jack e Li che si sono presi cura di lui. Sheila insiste sul fatto che metterà al primo posto i desideri del figlio, ma sta solo chiedendo un momento per abbracciare suo nipote, e poi sparirà dalle loro vite. Finn le chiede di giurare che se ne andrà e Steffy e i Forrester non dovranno mai più preoccuparsi per lei.

Alla fine, il dottore si convince e va a prendere suo nipote nella culla, poi lo mette tra le braccia di sua madre. Sheila sussulta e si emoziona vedendo il piccolo Hayes. Intanto, Steffy entra, felice di poter riabbracciare la sua famiglia, ma di colpo si ferma e vede davanti a sé Sheila che tiene in braccio suo figlio…











