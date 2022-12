Beautiful/ Anticipazioni 29 dicembre: Carter col cuore spezzato, Quinn torna da Eric!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 29 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 29 dicembre ci svelano che Carter spiazza Quinn dicendole che la ama e proponendole di fuggire insieme. L’avvocato vuole smetterla di nascondersi e avere una relazione segreta con lei, ma la donna non è d’accordo poiché pensa che entrambi perderanno tutto. Seppur l’idea di fuggire insieme è romantica, Quinn non può perché è sposata. Non possono semplicemente rinunciare a tutto e ricominciare da capo. Carter sostiene che tutto ciò di cui hanno bisogno sono loro due insieme; lui ha rischiato tutto per lei, ma Quinn non può abbandonare così Eric e la vita che hanno costruito insieme. Dopo avergli spezzato il cuore, Quinn esce dal suo loft e torna da suo marito.

Katherine Kelly Lang di Beautiful/ "Brooke e Ridge in crisi,colpa di Deacon e Sheila"

Nell’ufficio della Forrester Creations, Brooke e Donna criticano Quinn per aver accettato la sua offerta di Eric di stare con Carter. A loro si unisce anche Ridge. Donna si chiede se Eric l’abbia fatto, se ami davvero Quinn. Lei pensa che abbia paura di stare da solo e ritiene che forse la Fuller sarebbe più felice da qualche altra parte.

Beautiful/ Anticipazioni 28 dicembre: Quinn deve chiudere la sua storia con Carter

Beautiful, anticipazioni puntata 29 dicembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, Bill cerca di convincere Katie a dargli un’altra possibilità; può cambiare ed essere un uomo migliore. Davanti tali parole, la Logan non se la sente poiché è stata ferita fin troppe volte, e ormai è troppo tardi per tornare insieme. Bill dichiara che farà tutto ciò che deve fare per convincerla a non rinunciare a loro due. Katie sostiene che la situazione non è salutare per nessuno, specialmente per Will. Lei vorrebbe un uomo che amasse solo una donna, non che alla prima occasione corri via da un’altra. Bill è determinato e le promette che lotterà per riaverla indietro e niente e nessuno gli metterà i bastoni tra le ruote.

Kimberlin Brown/ Trent'anni di Sheila in Beautiful: "Quel provino andato male..."

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Bill si presenta in ufficio da Katie per chiederle di perdonarlo, ma lei sembra irremovibile: nonostante ammetta che le manca la vita in famiglia che facevano prima, la Logan non riesce a dimenticare ciò che ha fatto in passato, come dichiarare il suo amore a Brooke e coprire le tracce dell’omicidio di Vinny. Zende apprende che Paris e Thomas saranno coinquilini e, sebbene la situazione lo metta un po’ a disagio, lo accetta. Quinn è pronta per chiudere la sua storia con Carter e scegliere di tornare da Eric, ma si trova in una situazione complicata quando l’avvocato le fa una proposta allettante…











© RIPRODUZIONE RISERVATA