Beautiful/ Anticipazioni 29 maggio: Steffy scopre il segreto di Sheila e Thomas

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 29 maggio ci svelano che Steffy incalza Sheila: l’ha vista insieme al fratello in un vicolo de “Il Giardino” e vuole sapere cosa si sono detti. La Carter cerca di sviare la conversazione, cominciando a dire che per lei la famiglia è importante, e ciò include anche Hayes e Finn. Chiede alla nuora di metterla alla prova, come ha fatto sua madre lo scorso Natale. Steffy è stanca delle sue scuse e continua a chiederle cosa ci faceva Thomas con lei. Sheila pensava che forse avrebbe potuto convincere Steffy a darle una possibilità perché finalmente sente di far parte di una famiglia. Alla Forrester Creations, Thomas dice a Ridge che ora deve prendersi cura di se stesso.

Taylor è l’unica che riesce a calmarlo in questo senso. E proprio in quel momento, quest’ultima entra in ufficio. La donna rimprovera suo figlio, spiegandogli che questa è una loro decisione da prendere, e non hanno bisogno che i loro figli interferiscano. Ridge va a una riunione e Taylor dice a Thomas che non è l’unico a pensare che lei e suo padre stiano insieme. Thomas presume che si riferisca a Steffy, ma Taylor dice che c’è qualcun altro. Qualcuno inaspettato di inaspettato: Sheila.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Brooke si incontra con Ridge e gli riconferma il suo amore, affermando di essere pentita per avergli voluto concedere il divorzio. La Logan vorrebbe solo lottare per il loro matrimonio e spera che il marito torni a casa. Brooke si assume la piena responsabilità di quello che è successo tra loro, ma sente che c’è una forza esterna che sta cercando di separarli e non piò permettere che ciò accada perché sono destinati a stare insieme. Intanto Thomas viene a sapere che Sheila si incontra regolarmente con sua madre, che considera quasi un’amica, ma al giovane non piace l’idea che Taylor si trovi da sola con quella donna…

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke fa un sogno rivelatore in cui appaiono gli uomini che ha amato di più in passato: Eric, Nick Marone, Bill Spencer e Thorne Forrester. Tutti loro le fanno capire come la donna abbia sempre seguito il suo cuore, che l’ha condotta verso un unico vero amore: Ridge. Per questo motivo, Brooke si convince che deve lottare per il suo matrimonio e per l’uomo che ha sempre amato. Nel frattempo, Steffy si tormenta perché vuole sapere il motivo per il quale Thomas e Sheila si sono incontrati. Dato che non riesce a scoprire nulla tramite il fratello, la giovane Forrester bussa alla porta della temibile suocera.











