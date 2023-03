Beautiful/ Anticipazioni 29 marzo: Steffy dichiara guerra alle Logan!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 29 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 29 marzo ci svelano che Paris si confida con Carter in merito alle intenzioni di Zende; è chiaro che il ragazzo voglia, prima o poi, sposarsi. Il problema è che lei non è affatto pronta. L’avvocato la esorta a seguire il suo istinto e fare ciò che è meglio per lei. Nel frattempo, Hope vuole sapere cosa tormenta Brooke da Capodanno. Si tratta di Taylor? Le ha fatto pressioni su Deacon? Anche Ridge è preoccupato per lei. Sia lui che Hope ribadiscono che Brooke non ha nulla per cui sentirsi in colpa e che non la lasceranno da sola in questo momento così difficile.

Taylor ricorda a Steffy che suo padre è impegnato con Brooke. La giovane Forrester pensa che l’intera situazione di Deacon sia un gran casino, e che Ridge ne stia pagando il prezzo. Le Logan lo stanno facendo sentire come un ospite a casa sua. Taylor immagina che una parte di lei si senta intrappolata tra sua figlia e Ridge. Steffy ne ha avuto abbastanza e chiede a Taylor se voglia tornare con Ridge: sente che è il momento che la famiglia Forrester si riprenda ciò che è loro. Con questo tono, Steffy dichiara guerra alle Logan.

Beautiful, anticipazioni puntata 29 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester Creations, Thomas chiede a Steffy come mai Brooke non sia ancora tornata al lavoro: si sta perdendo molti meeting importanti. La giovane Forrester rivela al fratello che anche Ridge è preoccupato, stesso pensiero che ha avuto Hope: credono che le sia successo qualcosa. Brooke è di ritorno dagli alcolisti anonimi e nella sua mente continua a pensare a quanto accaduto a Capodanno con Deacon…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Paris e Carter si confrontano in merito al bacio che si sono dati l’ultimo dell’anno. La ragazza si dice poi sorpresa che Zende abbia voluto chiederle di sposarlo; dovrebbe sapere che non è pronta a compiere un simile passo. Poi, Paris riceve la visita a sorpresa di sua madre Grace che mostra del risentimento nei confronti di Carter per via di come si era comportato con l’altra sua figlia, Zoe. Volano scintille tra Hope e Steffy: la prima rassicura l’altra sul fatto che ora Ridge è sposato con sua madre Brooke, motivo per cui Taylor non deve creare problemi. Una volta che Hope è andata via, Steffy esorta sua madre a lottare per riconquistare Ridge affinché la famiglia Forrester sia di nuovo riunita.

