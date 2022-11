Beautiful/ Anticipazioni 29 novembre: Sheila ci riprova e minaccia Steffy

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 29 novembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 29 novembre ci svelano che Justin ha appena sorpreso Quinn e Carter insieme. L’avvocato di Bill minaccia loro di dirlo a Eric, poi la coppia gli chiede per chi lavora. Dopo un attimo di esitazione, Justin rivela loro di essere stato ingaggiato da Ridge. Quinn è sconvolta e lo implora di non dire nulla, cercando di spiegargli che lei, Carter ed Eric hanno una sorta di accordo. Justin non se la beve e continua a chiedere spiegazioni: per quale motivo Eric avrebbe permesso a sua moglie di andare a letto con un altro uomo? Quinn a quel punto è costretta a dirgli che suo marito ha una disfunzione erettile e non essendo in grado di soddisfarla in camera da letto, le ha permesso di stare con Carter affinché lei non rinunciasse al sesso; era l’unico modo per salvare il loro matrimonio.

Alla Forrester Creations, Ridge dice a Katie che è certo che Quinn stia tramando qualcosa, solo non sa bene di cosa si tratti. La Logan si dice sorpresa che lui abbia scelto proprio Justin per fare “il lavoro sporco”. Ridge le dice semplicemente che gli doveva un favore. Inoltre è un grande avvocato.

Beautiful, anticipazioni puntata 29 novembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla casa sulla scogliera, Sheila ha trovato un nuovo modo per introdursi in casa di Steffy. Quest’ultima ha un acceso confronto con lei in cui le ribadisce che non vedrà mai suo figlio e suo nipote, e poi le ordina di andarsene. A Sheila non importa: niente può tenerla lontana da Finn e Hayes. Steffy dice che Finn sarebbe così deluso da lei, quindi le concede cinque secondi per andarsene, ma la donna non ci sta e la guarda con occhi di sfida…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn non nasconde il suo imbarazzo quando riceve un messaggio da Carter dicendole che vuole vederla. Eric ne è consapevole, e lascia andare sua moglie. In quel momento arriva Ridge in ufficio che continua a interferire nella vita di suo padre, finché quest’ultimo sbotta e gli ordina di rispettare la sua privacy. Anche Katie è preoccupata per Eric. Prontamente, Ridge si allontana e manda un messaggio a Justin per avvisarlo che Quinn sta lasciando l’edificio. Eric invita quindi Katie da lei per parlare, dato che la Logan ci tiene, visto che Quinn non sarà a casa ed è in partenza per un incontro di affari. Katie e Ridge si guardano ed entrambi sono sospettosi.

Paris sta per confessare a Finn di avere una cotta per lui, ma in quel momento arriva Steffy e ci ripensa. Anzi, la ragazza spiazza i due annunciando che ha intenzione di andarsene di casa “per il bene di tutto”, aggiunge lei, anche se non rivela il reale motivo. Quinn è arrivata nel loft di Carter, dove i due sono in procinto di fare l’amore. In quel momento, Justin arriva, sorprendendoli e con fare convinto esclama di averli colti sul fatto…











