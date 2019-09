BEAUTIFUL / Anticipazioni 29 settembre: Brooke cederà alla corte di Bill?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 29 SETTEMBRE

Si chiude la settimana in compagnia di Beautiful, grazie alla nuova puntata che andrà in onda oggi, domenica 29 settembre 2019, su Canale 5. A partire dalle 14:00 circa potremo seguire tutti gli sviluppi sulla soap americana e i suoi protagonisti. Prima di scoprire le anticipazioni però, rivediamo che cosa è successo lo scorso sabato: Donna cerca di coprirsi credendo che da un momento all’altro Will varcherà la soglia di casa. Si è messa la lingerie che le ha regalato Katie, ma non appena scopre che si tratta di Eric, decide di mostrarsi in biancheria. Intanto, Bill ribadisce a Brooke che ha deciso di sbarazzarsi del ciondolo per diventare l’uomo di cui lei aveva bisogno durante la loro relazione. Lo sguardo scettico di Logan gli fa anche intuire di dover dimostrare con le azioni tutto ciò che dice. Per questo le rivela che non intende denunciare Ridge e Thorne, per evitare che la vendetta lo ossessioni ancora una volta. Preferisce invece perdonarli, mentre si condanna per aver rovinato la loro relazione. Non ha perso comunque la speranza di poter avere la possibilità di dimostrarle quanto potrebbero essere felici insieme: fra le lacrime, Brooke non sembra accogliere la richiesta con un rifiuto netto. “Dopo tutto sono il tuo stallone”, le dice prima di chiederle di ritornare da lui. In corridoio, Liam e Wyatt sono felici di sapere che Spencer è ormai fuori pericolo. Ridge invece è sempre più agitato, visto che l’amore della sua vita si trova da sola nella stanza con il suo antico rivale. Non sa che Spencer sta dichiarando tutto il suo amore alla donna, con la convinzione che anche lei non abbia mai smesso di nutrire dei forti sentimenti per lui.

Nel frattempo, Eric spende belle parole per il look di Donna e indaga per sapere se si trovi in città con qualcuno. Mentre il detective Sanchez raggiunge l’ospedale per parlare con Bill, Brooke rivela di voler credere con tutte le sue forze che l’ex fidanzato sia davvero cambiato. Eric e Donna invece si ritrovano a parlare del più e del meno: l’imprenditore in particolare si incolpa per non aver trovato del tempo per lei durante le nozze di Hope e Katie. Visto che rimarrà in città per oltre una sola giornata, si augura di poterla vedere di più. Forrester però si tiene a debita distanza da ogni discorso su Pam e Quinn, ma cede di fronte alle insistenze di Donna. Le racconta così del fidanzamento di Pam e Charlie e del litigio fra la donna e sua moglie. Riesce alla fine anche a farlo sorridere nel ricordare i bei vecchi tempi. In ospedale, Sanchez dà l’ennesima prova di non credere del tutto alla versione di Ridge e Thorne: vuole parlare con Bill a tutti i costi.

I tentativi di Bill di convincere Brooke a lasciare Ridge non sembrano andare nella direzione sperata. Il malato sa nel profondo del suo cuore che l’ex fidanzata lo ama ancora, ma sta per ricevere un due di picche. A quanto pare Brooke ribadirà le sue intenzioni di non lasciare Forrester per nessun motivo. Il detective Sanchez alla fine riuscirà a parlare con Spencer, che come ha promesso a Brooke non denuncerà i due rivali. Sorpreso del suo atteggiamento, Ridge sceglierà di ringraziarlo di persona. Dollar Bill invece ha un discorsetto da fare ai figli: sulla scia delle parole dette a Logan, prometterà anche a loro di essere una persona migliore da quel momento in poi. E questo comprende anche essere un padre più presente, meno ostile nei confronti dei suoi eredi. Insomma, le suppliche commoventi di Wyatt al capezzale del genitore sembrano aver fatto effetto, anche se Bill in quel momento era ancora in coma. Riuscirà a mantenere la promessa oppure si brucierà ogni buona intenzione subito dopo le future dimissioni dall’ospedale? Se Spencer riuscisse a mantenere fede alle sue parole, ci sono delle possibilità che Brooke ritorni sui suoi passi.



