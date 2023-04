Beautiful/ Anticipazioni 3 aprile: Douglas ha visto qualcuno baciare Brooke, Hope…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 3 aprile

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 3 aprile ci svelano che Taylor vuole sapere perché Sheila è così interessata a Brooke. La Carter cerca di giustificarsi, dicendole che vuole solo muovere i primi passi verso la sua ex rivale in modo giusto. Sa che la Logan è sposata con il nonno di Hayes, suo nipote. Ha compreso l’importanza della famiglia e vuole mettersi alla prova così da poter passare del tempo con suo figlio e suo nipote. Taylor vuole crederle ma sta ancora valutando la situazione. Spera che Sheila sia cambiata, per il suo bene e anche per quello della sua famiglia. Sheila apprezza la sua disponibilità e spera che anche Brooke faccia lo stesso. Una volta tornata nella sua suite, Sheila continua a torturarsi perché vuole sapere se la Logan sia caduta nella sua trappola di Capodanno.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

Carter e Paris si ritrovano per parlare di Zende, e dalle sue parole si intuisce che la ragazza tenga ancora a lui. Poi l’avvocato la sorprende dicendo che non riesce a smettere di pensare al bacio che si sono dati l’ultimo dell’anno – e anche per Paris è lo stesso.

Beautiful, anticipazioni puntata 3 aprile su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Douglas insiste con Hope e Liam di aver visto Brooke baciare qualcuno a Capodanno, che spiega essere “Babbo Natale”. Quando il bambino racconta ciò a cui ha assistito nei minimi dettagli, la coppia è preoccupata: forse Brooke era in compagnia l’ultimo dell’anno? O forse Douglas si è confuso e parlava di Natale? Il bimbo, però, è convinto di ciò che dice. A quel punto la giovane Logan decide di dover parlare con sua madre per chiarire la situazione e cercare di capire cosa sia realmente accaduto. Ridge, intanto, rassicura Brooke: gli è vicino in questo momento e non la lascerà per niente al mondo da sola ad affrontare la sua ricaduta.

“Riforma fiscale: meno tasse a chi assume e investe”/ Leo “Bonus per chi è in regola"

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy spinge Taylor a riconquistare Ridge e dichiara, in maniera velata, guerra alle Logan: è giunto il momento che la famiglia Forrester torni insieme. Intanto, nonostante la pensino diversamente sull’avere Deacon nei paraggi, Hope e Ridge sono d’accordo sul fatto di aiutare Brooke a riprendere il controllo della sua vita dopo la ricaduta avuta a Capodanno. I due, però, sono all’oscuro del bacio che la Logan e Deacon si sono dati: i due hanno deciso di mantenere quel segreto. Tuttavia, le eccessive assenze di Brooke sul lavoro cominciano a insospettire Steffy e Thomas, mentre Sheila cerca di sondare il terreno e capire cosa sia realmente successo tra la Logan e Deacon la notte di Capodanno.

SPY BANCHE/ 18 aprile, l'Ue pronta a facilitare "l'eutanasia" delle banche medio-piccole

Paris ammette di non sapere cosa vuole: una relazione duratura con Zende oppure non si sente pronta al matrimonio? Nel frattempo Carter continua a pensare a lei. Ridge, invece, difende Brooke dalle critiche dei suoi figli, mentre Deacon dichiara i suoi sentimenti alla Logan.











© RIPRODUZIONE RISERVATA