Beautiful/ Anticipazioni 3 aprile: Katie dice a Bill che lo ama ancora. Ridge…

Beautiful anticipazioni della puntata del 3 aprile

Nella puntata di domenica 3 aprile di Beautiful, Ridge dà a Zende ma soprattutto a Zoe un ultimatum: se non saranno loro a raccontare a Carter quello che sta succedendo alle sue spalle, allora dovrà dire lui al suo amico che la donna che sta per sposare non è davvero e pienamente innamorata di lui. Intanto Paris è sul punto di dire a Carter che sua sorella in realtà non è così convinta a sposarlo ma non sa se è giusto farlo soffrire in questo modo oppure dovrebbe essere la fidanzata a parlargli apertamente. Katie dice a Bill che lo ama ancora ma che avrà bisogno di tempo per riuscire a perdonarlo e fidarsi di nuovo di lui, ma non chiude le porte ad una loro nuova storia. Ma dove eravamo rimasti con le precedenti puntate di Beautiful?

Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 aprile: brutto colpo per Bill Spencer

Beautiful, il riassunto della puntata del 2 aprile

Cosa era successo nella puntata del 2 aprile a Beautiful? Dopo aver detto a Katie che sente la sua mancanza ma aver ricevuto un secco no come risposta, Bill è davvero molto depresso. Riceve, però, la visita di Waytt e di Flo che sono venuti per invitarli a cena. I due ragazzi si rendono subito conto che l’uomo ha qualcosa che non va e lo Spencer ammette immediatamente che si tratta di Katie e del fatto che non vuole più stare con lui. Mentre il figlio prova a sdrammatizzare, è la Fulton che riesce a dargli il consiglio migliore: non deve arrendersi. Se Bill vuole davvero riconquistarla, non deve mollare ma darle tutto quello di cui ha bisogno, in particolare farla sentire desiderata, protetta, amata. In quegli stessi istanti, Katie va a casa di Brooke non per parlare con sua sorella maggiore ma per confrontarsi con Donna, la persona della quale si fida di più. Proprio alla sorella racconta quello che è accaduto con Bill in ufficio, le sue parole ma soprattutto i dubbi che ha Katie circa il fidarsi o meno di lui. Più tardi, Katie riceve una nuova telefonata da Bill il quale ribadisce che, se lei glielo permetterà, sarà al suo fianco senza mai più deluderla per farla sentire protetta e desiderata come non mai.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 aprile: Zoe fa visita a Zende

La puntata di Beautiful prosegue con Ridge che prova a parlare con Paris per sapere se quello che gli è sembrato di scorgere fra Zende e Zoe sia reale o meno, ma la ragazza ovviamente non vuole tradire la sorella anche se gli fa capire chiaramente che deve cercare a casa di Zende se vuole parlare con lei. Così il Forrester scappa immediatamente mentre la più giovane delle Buckingham si trova a parlare con Carter il quale è entusiasta all’idea di vedere la sua fidanzata per poter fissare la data. A quel punto, però, Paris gli dice che c’è una cosa che deve sapere su Zoe e non si tratta di qualcosa del passato ma di quello che sta facendo in quel preciso momento. A casa di Eric, Zoe dice esplicitamente a Zende che vuole trascorrere la notte con lui, così da capire se è davvero Carter l’uomo con il quale vuole passare il resto della sua vita. Sa che fra di loro c’è un’alchimia ed è certa che con una notte di passione insieme potranno capire se è quella la strada da seguire. Zende prova a dire che è vero che la trova attraente ma non vuole lanciarsi in questa avventura senza pensare alle conseguenze dei suoi gesti, per questo non se la sente di parlare di un “noi” visto che non vuole in alcun modo far soffrire il suo amico. La conversazione fra i due viene interrotta dall’arrivo di Ridge che ha ascoltato tutta la conversazione e vuole delle spiegazioni da entrambi, visto che non intende permettere loro di far soffrire il suo migliore amico. Per scoprire cosa succederà nella nuova puntata di Beautiful, appuntamento ad oggi 3 aprile.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 marzo: Paris affronta la sorella Zoe













