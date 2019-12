Beautiful/ Anticipazioni 3 dicembre: il peggio è passato per Kelly, e per Hope?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 DICEMBRE

Nel prossimo episodio di Beautiful di oggi, 3 dicembre, Steffy verrà a sapere dal pediatra che la sua bambina sta bene e che ha contratto semplicemente una piccola influenza. Il dottore rassicurerà la Forrester che Kelly guarirà presto, se la madre gli somministrerà la cura sottoscritta da lui. Liam, allora, si sentirà più sereno in quanto la figlia non ha nulla di grave. Dopo essersi congedato dalla ex compagna e da Kelly, il giovane Spencer prenderà le sue valigie da casa e si dirigerà verso l’aeroporto. Ad un tratto, Liam scoprirà che il suo volo per Catalina è stato annullato per il maltempo, e che non potrà quindi andare sull’isola prima del giorno di Capodanno. Il ragazzo chiamerà allora la moglie per dirle che è impossibilitato a raggiungerla. Hope, improvvisamente, entrerà in travaglio. Tutto questo farà preoccupare parecchio la donna, poiché sta avendo purtroppo un parto prematuro. La Sharpe, allora, contatterà Brooke e le dirà di avere delle forti contrazioni. La Logan cercherà di tranquillizzare la figlia, dicendole di stare calma, e che Liam riuscirà certamente a trovare il modo per giungere sull’isola.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nell’episodio del 2 dicembre di Beautiful, Liam dice a Hope che forse è meglio se i due rimangono a Los Angeles per il Capodanno, e che quindi non partano per la loro luna di miele. Il giovane Spencer comunica dunque alla sua compagna che lui desidera rimandare il loro viaggio, e che preferisce che lei si concentri solamente sull’arrivo della bambina che aspetta, visto che mancano pochissimi giorni al parto. La ragazza, dopo aver ascoltato le parole del marito, non cambia assolutamente idea. Liam viene convinto ancora una volta da Hope a partire. Nel frattempo, Kelly ha la febbre alta e Steffy non sa cosa fare. Ad un tratto la Forrester chiama il padre della bambina per farsi aiutare a curarla. Liam, allora, rimanda momentaneamente la sua partenza con Hope. Il ragazzo si reca in casa di Steffy e successivamente i due decidono di portare Kelly dal pediatra. Hope è furiosa, in quanto la figlia di Ridge si è intromessa di nuovo nella relazione tra lei e il marito. La Sharpe, comunque, decide di prendere il primo volo per Catalina e nel frattempo Liam la rassicura, dicendole che la raggiungerà il prima possibile.

Negli ultimi episodi di Beautiful, è successo che a casa di Eric c’è stata una grande festa, a causa dell’arrivo del Natale. Pam si è impegnata a preparare il pranzo per tutti, aiutata da Donna. A questo evento ha partecipato parecchia gente. Tra gli invitati ci sono stati quindi anche Sally, Wyatt e Zoe con il fidanzato Xander. I Forrester hanno però preferito escludere da questa bellissima riunione di famiglia Taylor. La donna, allora, ha trascorso il Natale in solitudine, in quanto pure Steffy ha passato questa festa con la figlia e con tutti i suoi parenti più stretti. Ad un certo punto, in casa dei Forrester è arrivata improvvisamente Bridget. La ragazza è ritornata a sorpresa a Los Angeles, rendendo felici tutti i parenti e i suoi amici. Maya, inoltre, ha deciso di divorziare da Rick. La donna, però, è convinta che, nonostante la decisione che ha preso, riuscirà ad avere con l’ex compagno un rapporto pacifico, soprattutto per il bene della piccola che i due hanno in comune. Reese, intanto, è perseguitato da uno strozzino, mentre Steffy ha deciso di prendere in adozione una bambina e di chiamarla Phoebe, come sua sorella gemella, morta tragicamente.



