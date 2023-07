Beautiful/ Anticipazioni 3 luglio 2023: Steffy vede Sheila e comincia a ricordare qualcosa…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 3 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 3 luglio ci svelano che Sheila cerca di convincere Steffy che saranno sempre legate: dopo la morte di Finn, a loro rimane Hayes. La giovane Forrester continua ad avere dei flashback di quella notte fatale della sparatoria, che la gettano parecchio in confusione. Taylor percepisce i suoi dubbi, e a quel punto Steffy capisce che l’incontro con Sheila le ha innescato qualcosa nella memoria: con la mente torna al luogo in cui Finn è rimasto ucciso, e riesce a vedersi insieme a lui in quel vicolo de Il Giardino! Ridge e Taylor esortano la figlia a sedersi e respirare.

Beautiful e Un altro domani/ Anticipazioni puntate 1° luglio: Hope e Brooke contro Liam

Steffy racconta di vedere una porta sul retro, e poi Finn venire verso di lei. Non ci sono venuti insieme, lei ci è andata da sola. Steffy dice che è andata lì per vedere qualcuno, per confrontarsi con loro. Ricorda di aver detto a Sheila che non rivedrà mai più Finn e Hayes… poi sussulta. Improvvisamente capisce chi ha sparato a suo marito.

Beautiful/ Anticipazioni 30 giugno 2023: Quinn ha dei dubbi su Eric

Beautiful, anticipazioni puntata 30 giugno 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila si confida con Deacon e ammette che andare da Steffy è stata una cattiva idea perché ha capito che sua nuora non le permetterà mai più di vedere Hayes, quindi non c’è più niente che possa fare. Alla Forrester, intanto, Zende è sorpreso quando Paris gli confida di avere dei sentimenti per Carter, però omette di essere già stata con lui. Il giovane Forrester la incoraggia a fare la sua mossa con l’avvocato. Nello stesso momento, Carter confida a Quinn di non provare la stessa cosa per Paris, e che ci sarà sempre lei nel suo cuore. Inoltre l’avvocato crede che tra lui e la ragazza non c’è futuro, al che la Fuller lo incoraggia: troverà prima o poi la donna giusta.

Beautiful/ Anticipazioni 29 giugno 2023: Eric e Donna si vedono in segreto!

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Liam passa la notte da Steffy, appena dimessa dall’ospedale, nonostante Hope e Brooke non siano affatto contente della situazione. Quinn si sfoga con Carter sulla freddezza di Eric nei suoi confronti: la Fuller non capisce per quale motivo il marito si sia allontanato, e crede che dopo il tradimento di lei, le cose tra loro non siano più state le stesse. In realtà Eric ha trovato consolazione altrove: il Forrester senior, infatti, si sta frequentando di nascosto con Donna. Alla Forrester, Carter confessa a Quinn di non aver mai provato quel forte sentimento per Paris come invece accadeva con lei; in quello stesso momento, Paris dice a Zende che tra loro non può nascere più nulla perché lei si è innamorata di Carter.











© RIPRODUZIONE RISERVATA