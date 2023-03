Beautiful/ Anticipazioni 3 marzo: la famiglia Forrester di nuovo riunita

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 3 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 3 marzo ci svelano che Deacon mostra a Hope alcune mosse di autodifesa che ha imparato in prigione. Padre e figlia si divertono mentre parlano delle arti marziali, una passione che li accomuna. Hope torna seria e dice di sapersi difendere. Deacon, intuendo che sta parlando di Ridge, afferma che a volte bisogna sapere quando fare un passo indietro. Hope vuole che suo padre la veda come una donna forte. Deacon sa quanto sia importante dare il buon esempio come genitore. In quel momento arriva anche Brooke che si meraviglia nel vedere padre e figlia divertirsi insieme e condividere lo stesso hobby.

L’indomani, Ridge rivela a Brooke che Taylor è tornata in città per restare con i figli. A quanto pare la dottoressa starà a Los Angeles per un bel po’. Anche se non vuole darlo a vedere, la Logan sembra infastidita all’idea che la sua vecchia rivale sia tornata…

Beautiful, anticipazioni puntata 3 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Taylor sta aiutando Steffy a sistemare alcune cose a casa. La psichiatra è così orgogliosa di sua figlia. Finn entra ed è entusiasta di vedere finalmente Taylor faccia a faccia, al che la donna si congratula con lui per la sua bellissima famiglia e fanno conoscenza. Steffy racconta a sua madre cos’è successo negli ultimi tempi, spiegandole i problemi che hanno avuto con Sheila e con Jack, che hanno scoperto essere i genitori di Finn. Taylor si offre di ascoltarlo qualora abbia bisogno di parlare. Poi consiglia alla giovane coppia di supportarsi l’un l’altro perché con Sheila e Deacon in città, le cose potrebbero anche peggiorare. Taylor sottolinea che Hope vuole solo riallacciare i rapporti con suo padre, poi ricorda lo scandalo che aveva coinvolto Brooke e Deacon e di come Stephanie avesse dato alla Logan un orribile soprannome. Steffy sente che non è giusto che Brooke faccia rientrare Deacon… non è giusto nei confronti di Ridge.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Taylor e Ridge si riuniscono con i figli: ora la famiglia Forrester è di nuovo insieme. La psichiatra si chiede per quale motivo Douglas non stia con suo padre, ma Thomas la mette al corrente che Hope ha ancora la custodia legale. Deacon, intanto viene accolto da Hope allo chalet, e i due scoprono di avere un’altra cosa in comune: la passione per le arti marziali. A casa, Brooke e Katie parlano di Ridge e Deacon e di quante cose siano cambiate da quando l’ex galeotto è tornato nelle loro vite. La Logan si dice certa che il suo rapporto con il marito non verrà messo in difficoltà.

