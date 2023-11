Beautiful/ Anticipazioni 3 novembre 2023: Hope non vuole separarsi da Douglas

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 3 novembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 3 novembre ci svelano che Hope rimane turbata dalla richiesta di Thomas: vorrebbe l’affidamento di Douglas, così che il piccolo possa tornare a casa con lui che è suo padre. Il bambino, che ha ascoltato la conversazione, ne rimane molto deluso poiché capisce che la Logan non ha intenzione di cedere alle intenzioni di Thomas. Nel frattempo, il detective Sanchez, di fronte ai dubbi di Brooke, che conosce molto bene la sua ex amica, mostra ai Forrester una prova concreta della morte di Sheila, che sarebbe stata sbranata da un orso: un dito mozzato, che corrisponde proprio a quello della diabolica donna!

Taylor è sbalordita, mentre Steffy domanda a Finn se stia bene. Odia pensare che sua madre biologica sia morta in modo così crudele, ma non dovranno più preoccuparsi per lei. I Forrester possono tirare un sospiro di sollievo: questa brutta storia è finita, e intanto ripensano ad alcune cose terribili che Sheila ha fatto in passato alla famiglia. Sanchez conferma che ormai non ci sono più dubbi: la Carter è ufficialmente morta, e stavolta per sempre…

Beautiful, anticipazioni puntata 3 novembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, i Forrester sono sollevati dalla notizia di Sanchez, poiché questo vuol dire che non dovranno più preoccuparsi di Sheila, ormai fuori dalle loro vite. A Il Giardino, Hope dice a Liam di averlo portato lì per discutere della questione Douglas in modo che il bambino non potesse sentirli. Entrambi si chiedono cosa possa aver spinto Thomas ad avanzare la richiesta dell’affidamento. Liam crede che Douglas ormai si stia ambientato da loro, quindi non capisce perché il Forrester voglia rovinare tutto. Hope piange all’idea di non poter rivedere più il ragazzino, al quale si è affezionata come se fosse suo figlio. Sarebbe un duro colpo per lei e specialmente per la piccola Beth, che vede in Douglas una specie di fratellino maggiore.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke è preoccupata che il selfie con Deacon possa avere ripercussioni sul suo matrimonio. Li e Steffy si confrontano; la prima accusa la giovane nuora per l’incidente di suo figlio: se Finn non si fosse legato ai Forrester, non avrebbe mai rischiato la vita. In seguito, Taylor rivela a Steffy che lei e Ridge si sono baciati a Monte Carlo, ed entrambi non riescono a smettere di pensare a quel momento. Rimasti soli, Steffy e Finn passano la notte insieme, per la prima volta da quando lui è stato ritrovato.

Notte di effusioni romantiche anche tra Hope e Liam, i quali ricevono, il mattino seguente, prima la visita di Brooke, poi quella di Thomas, che chiede l’affidamento esclusivo di Douglas. Il detective Sanchez convoca i Forrester per comunicare loro che Sheila è morta, apparentemente sbranata da un orso.











