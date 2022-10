Beautiful/ Anticipazioni 3 ottobre: Steffy e Finn si sposano, ma Jack è in ansia…

Beautiful, anticipazioni puntata 3 ottobre: il matrimonio di Steffy e Finn

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 3 ottobre, ci svelano che tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Steffy e Finn a Villa Forrester, come da tradizione. La giovane Forrester ha dei momenti di tenerezza prima con suo padre, poi con Hope, alla quale aveva chiesto di essere la sua damigella d’onore. Le due ragazze sembrano essersi gettate alle spalle i tanti dissapori passati, e sono pronte a riallacciare i loro rapporti. Hope è felice che Steffy le abbia chiesto di essere lì in questo giorno così importante.

Intanto, al piano di sotto i Forrester e i Finnegan sono riuniti e parlano tra loro. Jack, però, appare molto turbato: teme che qualcuno possa presentarsi all’improvviso e rovinare, ma ovviamente non dà a vedere questa sua preoccupazione.

Beautiful, anticipazioni puntata 3 ottobre: c’è anche Pam alla cerimonia!

Nella puntata di oggi di Beautiful, all’esterno, appare una donna misteriosa, poi entra nella villa con un velo sul viso. Il padre di Finn si avvicina alla donna e la avverte: “Questa è una cerimonia privata”. La donna rimane in silenzio e Jack chiede se è davvero “lei”, quindi a donna alza il velo e scopriamo si tratta di Pam, la sorella della defunta Stephanie Forrester, ed eccentrica prozia della sposa.

Eric commenta quando a Pam piacciono fare le entrate in grande stile, successivamente fa le dovute presentazioni. Pam vede il ritratto di Stephanie e si emoziona. Tutto è pronto per la cerimonia: Steffy e Finn si sposeranno sotto lo sguardo felice dei presenti, ignari che qualcuno sta per rovinare tutto…

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy chiede a Hope di un favore: essere la sua damigella alle nozze. Con questo, le due sorellastre sembrano così lasciare al passato gli anni di competizione per Liam. Finn parla ai suoi genitori il complicato passato tra Steffy e l’ex marito. Il romanticismo per le imminenti nozze coinvolge diverse coppie: Hope e Liam passano la notte insieme, così come i futuri sposti Finn e Steffy. Anche Quinn e Carter si godono la reciproca compagnia.

Jack Finnegan è sempre più agitato, soprattutto quando intravede una misteriosa donna, con cappello e velo che ne nascondono il volto, sopraggiunge alla villa di Eric… Arriva il giorno delle nozze di Finn e Steffy . La sposa si sta preparando mentre lui è il piano di sotto di Villa Forrester ad accogliere gli invitati.è sempre più agitato, soprattutto quando intravede una misteriosa donna, con cappello e velo che ne nascondono il volto, sopraggiunge alla villa di Eric…

