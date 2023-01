Beautiful/ Anticipazioni 30 gennaio: Hope vuole Deacon nella sua vita!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 30 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 30 gennaio ci svelano che Ridge e Steffy sono contrari all’idea che Hope accetti Deacon nella sua vita: secondo loro, l’uomo è incapace di cambiare. Intanto, Brooke rimane sconvolta quando sua figlia è decisa a non lasciare andare suo padre e chiede a sua madre di farlo tornare a casa. Hope ricorda a Brooke il fatto che parlano sempre di essere una grande famiglia amorevole e questo include anche suo padre. Qualche attimo dopo, Deacon arriva ma prima vuole sapere se a Brooke va bene che sia lì.

Hope interviene dicendo che vuole che questo sia un momento speciale nelle loro vite. Spera che Ridge venga, ma non ha bisogno del suo permesso. Crede che Deacon voglia essere un padre per lei e finché vivrà lì, sarà sempre il benvenuto. Inoltre Hope vuole che Beth e Douglas conoscano entrambi i nonni. Deacon chiede a Brooke se può accettarlo. Brooke non pensa che Ridge sarà d’accordo, ma sostiene sua figlia.

Beautiful, anticipazioni puntata 30 gennaio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester Creations, Ridge convoca Justin perché ha un altro lavoro per lui: deve scavare a fondo e capire se è vero che Sheila e Deacon si scrivevano lettere quando lui era ancora in carcere. Steffy scuote la testa: non riesce a credere che Hope voglia davvero permettere a Deacon di vedere i suoi figli e si chiede cosa stia passando Liam in questo momento. Intanto, proprio quest’ultimo si dice contrario all’idea che Deacon Sharpe veda i loro bambini e quindi cerca di far cambiare idea a Hope, ma la giovane Logan appare irremovibile, ha preso la sua decisione: suo padre farà parte della sua vita e nessuno potrà impedirglielo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge caccia Deacon da casa sua, nonostante i pareri contrari di Hope e perfino di Brooke. Il Forrester è deciso a far sì che Sharpe stia lontano dalla sua famiglia e ne parla con sua figlia Steffy. Intanto, Douglas fa delle strane supposizioni su Paris e crede lei sia la nuova fidanzata di Thomas, cosa che entrambi smentiscono, non senza un leggero imbarazzo. Nel frattempo, Quinn e Katie si scontrano davanti agli occhi di Carter; l’una rinfaccia all’altra le malefatte passate, e la Logan si chiede per quale motivo la Fuller sia nell’ufficio con l’avvocato e perché stia ripensando al loro futuro insieme se ha deciso di tornare da Eric.











