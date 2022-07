Beautiful/ Anticipazioni 30 luglio: Zoe vuole risposte e affronta Shauna

Durante l’ultima puntata di Beautiful andata in onda ieri 29 luglio 2022 Bill ha scoperto che suo figlio ha svuotato il sacco con Hope. I due ragazzi sembrano decisi ad andare dalla polizia che se Bill continua ad avere la sensazione che la loro azione possa essere folle e avere delle conseguenze disastrose.

Proprio per via di questo timore l’uomo ha cercato di fare leva sul loro amore e su Kelly e Beth che potrebbero crescere senza un padre. Così, convinto che una notte di passione possa farli cambiare idea rimanderà la decisione al giorno dopo.

Beautiful/ Anticipazioni 29 luglio: Hope e Liam ascoltano Bill, forse è meglio...

Anticipazioni Beautiful 30 luglio 2022

Nella puntata della soap che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 Brooke cercherà di assicurarsi su Bill accertandosi che l’uomo non abbia alcuna riserva su Liam e Hope. La donna vuole organizzare una celebrazione per la coppia che finalmente ha ritrovato la propria serenità.

Beautiful/ Anticipazioni 28 e 29 luglio: Bill ferma Liam e lo minaccia...

Intanto, Liam e Hope trascorrono quella che potrebbe essere l’ultima notte insieme prima che il ragazzo il giorno dopo vada a costituirsi e decida di pagare per le sue colpe. All’interno della puntata che andrà in onda questo pomeriggio Carter e Zoe sono tornati insieme anche se la donna vuole ancora capire come sia stato possibile che Shauna sia finita a letto con Carter Walton. Le due donne avranno un intenso faccia a faccia fino a quando Zoe non riceverà la risposta che aspettava: Shauna ha trovato consolazione in Carter in un momento particolare per entrambi.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni 27 e 28 luglio. Bill, Liam e Hope: un segreto da mantenere

© RIPRODUZIONE RISERVATA