Beautiful/ Anticipazioni 30 novembre-6 dicembre: Sally e Wyatt si sposano

Beautiful, anticipazioni puntate 30 novembre-6 dicembre

Nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, che va dal 30 novembre al 6 dicembre, Sally accetta la proposta di matrimonio di Wyatt, felice di coronare il suo sogno d’amore. Quando, però, il ragazzo racconta a sua madre delle future nozze, Quinn prova a convincerlo a lasciare la Spectra per ritornare con Flo. Katie è ancora ricoverata in ospedale e purtroppo le notizie non sono buone perché soffre di una seria insufficienza renale e ha necessità di un trapianto urgente. Thomas torna a casa e non appena incontra Douglas ne approfitta per minacciarlo. Brooke se ne rende conto e prima schiaffeggia il figliastro, poi dice a Hope e Liam di stare molto attenti perché il ragazzo potrebbe anche pensare di far loro del male. Le ire di Thomas, però, si concentrano su Brooke. Il suo amico Vinny è riuscito a sapere per caso da Denny che Ridge ha trascorso una notte con Shauna e Thomas decide di utilizzare questa informazione per far sì che Brooke soffra sapendo che il marito l’ha tradita. Di tutta la situazione sembra beneficiarne Shauna che non nasconde alla figlia di aver preso una bella cotta per Ridge.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Katie è svenuta e non si riprende così Bill è costretto a chiamare il 911 per far soccorrere la donna. La Logan viene così accompagnata in ospedale e ricoverata con urgenza: le sue condizioni appaiono subito molto serie ma suo marito non si separa da lei. Proprio dell’amore ritrovato fra Katie e Bill discutono Brooke e Ridge negli uffici della Forrester: per quanto Ridge non apprezzi lo Spencer, deve però dare ragione a Brooke quando afferma che l’uomo è molto devoto a sua sorella e insieme formano una bella coppia, completata anche dal piccolo Will. A casa di Wyatt, invece, Sally è stata sorpresa dalla proposta di matrimonio dello Spencer. Wyatt le dice che è giusto che lei abbia tutto quello che si merita dalla vita, fra cui un uomo che sappia apprezzarla e valorizzarla per quello che è, per la sua immensa bellezza e per la sua forza. Sally piange e non riesce a dare una risposta ma è molto commossa per le dichiarazioni di amore che il ragazzo le sta facendo, spiegandole che non immagina altre donne con le quali poter trascorrere tutto il resto della sua vita, solo Sally è la luce dei suoi occhi.

Per quanto cerchino di fare finta di nulla, le cose fra Brooke e Ridge stentano a riprendere un rapporto normale. La Logan ama moltissimo il marito ma non può perdonare né dimenticare quello che Thomas ha fatto non solo a Hope e Liam ma alla stessa Steffy che ora sta soffrendo moltissimo per aver perso la sua seconda figlia. Ridge prova nuovamente a dire alla moglie che sarebbe meglio accettare nuovamente Thomas a casa loro, vicino a Douglas, ma Brooke non vuole sentire ragioni e ribatte che Thomas starà benissimo anche a casa di Eric, dove potrà farsi curare e solo dopo riavvicinarsi a suo figlio Douglas. Anche se Ridge prova a non pensare alle parole della moglie, continua comunque a nutrire un certo rancore nei confronti di Brooke. Il discorso, poi, rischia di cadere nuovamente sulla notte che Ridge ha trascorso lontano da casa ma il Forrester sorvola sulle domande della moglie perché non vuole in alcun caso rivelare alla moglie che accanto a lui quella notte c’era Shauna, soprattutto non dopo che la Logan ha chiaramente detto di ritenere la donna un personaggio spregevole, che ha fatto di tutto per insinuarsi nelle loro vite a suo vantaggio.



