BEAUTIFUL/ Anticipazioni 30 settembre: Quinn cede alle nozze di Pam?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI DEL 30 SETTEMBRE 2019

Dalle 13:41 di oggi, lunedì 30 settembre 2019, i fan di Beautiful potranno seguire una nuova puntata grazie al palinsesto di Canale 5. Ridge è ancora deciso a scoprire che cosa si siano detti Bill e Brooke in tutte le ore in cui sono stati da soli in ospedale. Forrester dopo tutto è ancora convinto che il rivale abbia scelto di non denunciarlo per la caduta solo per fingere di essere generoso ed arrivare dritto al cuore di Logan. Quest’ultima però sente di essere più che grata all’ex fidanzato e ancora una volta la sua visione su quanto sta accadendo si scontrerà con quella di Ridge. Intanto, Bill rivela a Justin di essere sicuro di poter convincere Brooke a ritornare con lui. Intanto, Pam è ancora insicura riguardo ai sentimenti di Charlie. Sapere che Quinn gli ha suggerito di non sposarla la mette in crisi, ma il fidanzato conferma di amarla. Quinn invece ha di nuovo una discussione con Eric, anche se i toni non saranno di nuovo accesi come pochi giorni prima. Capisce però che il marito non intende scendere a compromessi e che dovrà essere lei, per una volta, ad evitare che le tensioni si trasformino in una guerra aperta. Per questo l’unica strada da percorrere è accettare che Pam faccia la cerimonia di nozze a villa Forrester.

BEAUTIFUL, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Che cosa è accaduto nell’episodio di ieri di Beautiful? Ecco un piccolo riassunto, prima di scoprire le anticipazioni: Brooke dà una risposta negativa a Bill: anche se è sicura che possa cambiare, non ha alcuna intenzione di lasciare Ridge. Spencer ribadisce i suoi sentimenti e i due vengono interrotti da Sanchez, seguito a ruota da Ridge. Nonostante le richieste del detective, il malato decide di lasciare che Forrester rimanga nella stanza e ascolti ciò che ha da dire. Intanto, Eric e Donna parlano ancora del matrimonio di Pam e Charlie. L’argomento dà modo ad entrambi di ricordare quanti bei momenti hanno trascorso in quella villa. Per metterlo alla prova, Donna gli chiede se ricorda il primo bacio. L’uomo non ha dimenticato nulla, persino che si trovavano a bordo piscina. Con sua sorpresa scopre che non ha dimenticato nemmeno i voti nuziali. In ospedale, Thorne decide di entrare nella stanza di Bill, seguito dal resto della famiglia e persino dal medico. La deposizione inizia dallo scontro fisico fra i tre uomini e alla spinta che Ridge gli ha dato con forza, facendolo volare dal balcone. Ammette però di aver sferrato il primo pugno e di considerare l’accaduto solo un incidente. Thorne può tirare un sospiro di sollievo, mentre Ridge sorride in modo vistoso.

Ricordato il passato, Eric si sente più sollevato ed è pronto per ritornare dalla moglie. Ribadisce anche a Donna che la sua porta rimarrà sempre aperta, per ogni sua esigenza. Nel frattempo, Ridge ringrazia Bill per aver confermato la sua versione. L’imprenditore invece fa notare ai ragazzi di non portare più al collo la sua famosa collana. Visto quello che è successo, Spencer vuole che i suoi figli siano una priorità ed è sicuro di poter dimostrare col tempo di essere davvero cambiato. Infine fa ammenda per tutti gli errori commessi e si augura che anche loro vogliano ricominciare da capo, creando un nuovo tipo di legame. Dopo ore e ore di ricovero forzato, Bill è finalmente pronto per ritornare a casa. Mentre Brooke dà la bella notizia a Ridge, Pam è ancora ossessionata dal pensiero che Quinn sia la moglie di Eric. Quest’ultimo invece è ancora arrabbiato con la Fuller, che ribadisce di aver danneggiato il quadro solo a causa di un incidente. Ha bisogno però di sapere anche se il marito le crede oppure se pensa che sia uno dei suoi vecchi inganni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA