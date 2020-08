Beautiful/ Anticipazioni 31 agosto: Brooke vuole convincere la figlia a…

Beautiful, anticipazioni puntata 31 agosto

Nella puntata di Beautiful di oggi, lunedì 31 agosto, Brooke farà di tutto per convincere la figlia a non andare fino in fondo con Thomas e a bloccare immediatamente le nozze. Per riuscire nel suo intento chiederà anche l’aiuto di Katie e Donna, entrambe preoccupate per la sorte della nipote. Liam vorrà fare un ultimo tentativo e per questo manderà un sms alla Logan dicendole che vuole raggiungerla al cottage per parlare con urgenza ma verrà poi fermato immediatamente da Ridge il quale, per preservare la felicità del figlio, dirà chiaramente allo Spencer che ormai Hope non è più un suo “problema” e che deve lasciarla in pace visto che a breve sposerà Thomas.

Intanto ci saranno grossi problemi per Xander che si appresta a vivere una grande delusione: non solo Zoe dimostra chiaramente di non essere dalla parte del fidanzato ma lo tradisce anche rivelando a Thomas che il ragazzo sta indagando su di lui per dimostrare la sua colpevolezza.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Hope accetta la proposta di matrimonio di Thomas ma subito dopo ha un attimo di mancamento e si nasconde in una stanza piangendo. Quando raggiunge nuovamente il Forrester, il ragazzo ha le idee molto chiare su come intende proseguire la serata ma la Logan non si sente pronta e così lo respinge, dicendogli che preferisce trascorrere la notte da sola e che ancora non se la sente di portare il loro rapporto ad un livello superiore. Thomas abbozza e fa finta di comprendere le sue ragioni ma in realtà sta solo aspettando che i tempi si facciano maturi e che Hope cada completamente nella sua trappola. Intanto mentre il giovane pensa di aver ormai raggiunto il suo obiettivo, Xander è alla ricerca delle prove che lo aiuteranno a dimostrare il coinvolgimento di Thomas nella morte di Emma.

Il ragazzo si introduce di nascosto nella macchina del Forrester e cerca nel gps i percorsi recentemente effettuati, trovando così le prove che la sera della morte della ragazza proprio l’auto di Thomas non solo era transitata nella stessa zona ma si era anche fermata. Quando trionfante raggiunge Zoe per raccontarle quanto ha trovato e dirle che ormai può incastrare Thomas, non trova nella fidanzata lo stesso entusiasmo ma anzi la ragazza gli chiede di non divulgare queste informazioni perché potrebbero voler dire la sua condanna alla prigione.

Dopo un duro scontro con Ridge il quale pensa che sia lui che Brooke dovrebbero tenersi fuori dagli affari di cuore dei figli visto che hanno sofferto molto quando sua madre si era intromessa nei loro, la Logan va al cottage per capire che cosa stia accadendo e scopre che la figlia ha accettato la proposta di matrimonio di Thomas. Sconvolta, prova a farla ragionare ma la ragazza le oppone un muro: non ama il rampollo dei Forrester ma pensa che la soluzione migliore per lei, dopo la morte di Beth, sia quella di occuparsi di Douglas e fare in modo che possa vivere una vita felice dopo che ha vissuto il dramma di perdere la mamma. Diversa reazione ha invece Ridge quando viene a sapere proprio da Thomas che Hope ha accettato la sua proposta: è molto felice per il figlio e, non volendo vedere i suoi comportamenti insoliti, pensa che questo possa essere l’inizio di una vita felice e di una nuova famiglia. Manca, però, ancora un tassello perché Thomas deve essere assolutamente sicuro che Liam non possa più intralciare i suoi piani e per questo motivo chiama immediatamente a casa di Steffy e le dice che ha proposta ad Hope di sposarlo ottenendo il suo consenso, sicuro che attraverso la sorella la notizia arrivi anche allo stesso Liam.

