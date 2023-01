Beautiful/ Anticipazioni 31 gennaio: Liam farà cambiare idea a Hope?

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 31 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 31 gennaio ci svelano che Ridge convoca Justin perché ha un altro lavoro per lui: deve scavare a fondo e capire se è vero che Sheila e Deacon si scrivevano lettere quando lui era ancora in carcere. Steffy scuote la testa: non riesce a credere che Hope voglia davvero permettere a Deacon di vedere i suoi figli e si chiede cosa stia passando Liam in questo momento. Intanto, proprio quest’ultimo si dice contrario all’idea che Deacon Sharpe veda i loro bambini e quindi cerca di far cambiare idea a Hope, ma la giovane Logan appare irremovibile, ha preso la sua decisione: suo padre farà parte della sua vita e nessuno potrà impedirglielo.

Liam ricorda a Hope che Deacon è un criminale e non crede che sia cambiato come vuole far pensare a tutti. Sua moglie insiste nel volergli dare una seconda possibilità. Alla Forrester, Steffy e Ridge sono sconvolti nel sentire da Brooke che Hope non ha cambiato idea su Deacon. Anche la Logan senior sembra disposta a dar credito a sua figlia e non vuole correre il rischio di allontanarla a causa di suo padre. Ridge protesta, mentre Steffy sente che Deacon potrebbe mettere in serio pericolo la vita dei bambini. Brooke, invece, è preoccupata che questo possa causare problemi tra Hope e Liam.

Beautiful, anticipazioni puntata 31 gennaio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope ricorda a Liam che anche suo padre ha fatto cose di cui non è orgoglioso, eppure non lo hanno allontanato. Allo stesso modo, Hope crede che Bill sia cambiato. Liam le dà ragione, ma viene colto alla sprovvista quando lei parla di trasferirsi perché Brooke e Ridge non permetteranno a Deacon di far visita alla loro famiglia. Hope è sua figlia, è suo compito supportare suo padre. Tuttavia non vuole che questa decisione si frapponga tra loro.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge e Steffy sono contrari all’idea che Hope accolga Deacon nella sua vita perché temono per l’incolumità dei bambini, conoscendo la pericolosità di quell’uomo. Brooke si dice incerta al riguardo, ma è pronta a sostenere sua figlia. Douglas crede che Paris sia la nuova fidanzata di suo padre, mentre Thomas si ritrova a pensare a lei sempre più spesso. Quinn e Katie si scontrano davanti agli occhi di Carter; l’una rinfaccia all’altra le malefatte passate, e la Logan si chiede per quale motivo la Fuller sia nell’ufficio con l’avvocato e perché stia ripensando al loro futuro insieme se ha deciso di tornare da Eric.

