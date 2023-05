Beautiful/ Anticipazioni 31 maggio: Steffy vuole un confronto con Sheila

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 31 maggio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 31 maggio ci svelano che Steffy avverte Finn che sua madre sta manipolando Thomas. Il marito non le crede, quindi lei gli spiega di aver sentito la conversazione tra i due in cui ha capito che Sheila è non è cambiata: ha scambiato le etichette delle due bottiglie di champagne per indurre Brooke a bere. Finn è incredulo. Nel frattempo, Taylor parla con Thomas: sa quanto lui e Steffy vogliono i loro genitori insieme. Anche per lei è lo stesso, ma solo nel caso in cui le circostanze siano giuste. Thomas riflette sul fatto che la relazione di Brooke con suo padre è stata tossica praticamente sin dal primo giorno. Taylor lo sa, e poi pensa a come abbia permesso a Deacon di far parte della vita di Hope.

Intanto Brooke cerca di convincere Ridge a lottare per il loro matrimonio. E’ convinta che riusciranno a superare ogni ostacolo, e non lascerà che niente si frapponga tra loro. La Logan è consapevole di aver combinato un gran casino con Deacon, se ne è assunta le responsabilità, ma sente anche di avere il potere per aggiustare tutto: ed è a questo che si aggrapperà per riuscire a salvare il loro rapporto.

Beautiful, anticipazioni puntata 31 maggio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila si presenta al Giardino per lamentarsi con Deacon di quanto vorrebbe avere un posto nella vita di suo figlio, ma Steffy le sta rendendo le cose molto difficili. Per Sheila è un vero affronto. Mentre si prende un drink, riceve una telefonata proprio dalla nuora, che le chiede se è disponibile per parlare. Sheila spera di poter avere un confronto con lei, quindi le dice di essere a Il Giardino. Steffy la informa che sarà lì a breve…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke fa un sogno rivelatore in cui appaiono gli uomini che ha amato di più in passato: Eric, Nick Marone, Bill Spencer e Thorne Forrester. Tutti loro le fanno capire come la donna abbia sempre seguito il suo cuore, che l’ha condotta verso un unico vero amore: Ridge. Per questo motivo, Brooke si convince che deve lottare per il suo matrimonio e per l’uomo che ha sempre amato.

Nel frattempo, Steffy si tormenta perché vuole sapere il motivo per il quale Thomas e Sheila si sono incontrati. Dato che non riesce a scoprire nulla tramite il fratello, la giovane Forrester bussa alla porta della temibile suocera. L’incontro tra le due non è delle migliori, ma Sheila riesce a sviare i sospetti di Steffy dicendole che vuole solo un posto nella vita di Finn e Hayes. Steffy poi ascolta per puro caso una conversazione tra Thomas e Sheila in cui capisce cos’ha combinato quest’ultima…











