Beautiful/ Anticipazioni 31 ottobre: Steffy delusa da Finn, lui si confida con Paris

Beautiful, anticipazioni puntata 31 ottobre: Eric e Quinn ci riprovano, ma…

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 31 ottobre, ci svelano che Eric pensa che priverà per sempre Quinn di una vita sessuale appagante. Il Forrester senior la informa di aver parlato con medici e terapisti e non vede una soluzione all’orizzonte per la sua disfunzione erettile. Quinn lo esorta a non parlare, ma lasciare solo che lei lo ami. Eric se ne lamenta ancora, ma sua moglie lo rassicura dicendogli che in passato l’ha soddisfatta, quindi non ha dubbi che riuscirà di nuovo a farlo. La designer è decisa a non farsi respingere dal consorte, esortandolo ad avere una visione meno drammatica della sua condizione di impotenza. Quinn gli assicura che è sempre bello e sexy come lo è sempre stato e niente lo cambierà. Poi lo abbraccia, mentre Eric si scusa per la sua condizione.

Beautiful/ Anticipazioni 28 ottobre: Steffy schiaffeggia Sheila e poi la caccia!

In seguito, Wyatt è lì per far visita la madre ma la trova insieme a Carter; il figlio di Quinn spera che la donna non getti al vento la nuova opportunità con Eric.

Beautiful, anticipazioni puntata 31 ottobre: Steffy e Finn in crisi?

Nella puntata di oggi di Beautiful, Ridge fa visita a sua figlia Steffy per informarla che Eric e Quinn sono tornati insieme. Allo stesso modo, la giovane Forrester aggiorna il padre sulle ultime vicende: dal viaggio di affari cancellato, al ritorno di Sheila, che ha beccato a casa sua con in braccio Hayes. Ridge si dice molto deluso da Finn, il quale si sente in colpa nei confronti di Steffy per aver tradito la sua fiducia. Steffy crede alla buona fede del marito ma ritiene di non poter rischiare con Sheila, per il bene dei suoi figli.

Jacqueline MacInnes Wood di Beautiful/ "Io e Steffy, pazze per amore"

Più tardi, Paris scopre che Steffy ha chiesto a Finn un po’ di spazio. La sorella di Zoe gli fa qualche domanda per capire se hanno litigato, ma il medico le spiega tutto il casino successo con Sheila. Steffy era una furia quando ha visto Sheila che teneva Hayes in braccio. Finn sospira; Steffy era così delusa da lui. Paris gli dice di non darsene una colpa e raccoglie le sue confidenze.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Steffy e Sheila, secondo confronto

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy è una furia: appena entrata in casa ha visto Sheila con in braccio suo figlio Hayes e chiede quindi spiegazione ai presenti. La Carter cerca di spiegarsi, dicendo a Finn che lei e la giovane Forrester possono risolvere questa situazione da madre a madre – lo ha messo lei in questo pasticcio, ed è l’unica che può tirarlo fuori. Dopo aver riposto Hayes nella culla, Steffy spiega che aveva la brutta sensazione di dover tornare a casa, e aveva ragione! Sheila tenta ancora di giustificarsi: stava solo tenendo in braccio suo nipote e chiede di non essere arrabbiata con Finn. Jack interviene dicendo che Steffy dovrebbe incolparlo. Ha chiesto a Finn di farla entrare in modo che Steffy non avrebbe mai avuto a che fare con lei. Finn spiega che Sheila ha promesso che poi se ne sarebbe andata, ma Steffy urla che non puoi credere a una sola parola. Sheila ammette di voler conoscere suo nipote, ma non aveva pianificato tutto questo.

Beautiful/ Anticipazioni 27 ottobre: Steffy vede Sheila con in braccio suo figlio!

Steffy attacca Finn per aver permesso a Sheila di manipolarlo e lo accusa di averla fatta entrare mentre era via. Jack ammette che potrebbero essere stati ingannati, ma ne è valsa la pena. “Voglio liberarmi di lei una volta per tutte.” Sheila giura che se ne andrà. “Volevo vedere Finn e volevo tenere in braccio mio nipote, e poi me ne andrò”. Fa appello a Steffy per capire… come mamma. Rinunciare a suo figlio è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita sua. La giovane Forrester, però, esplode di rabbia, la schiaffeggia e la caccia di casa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA