Beautiful/ Anticipazioni 4 agosto 2023: Donna chiede a Eric di lasciare Quinn!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 4 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 4 agosto ci svelano che Carter confessa a Quinn di provare ancora dei forti sentimenti per lei, ma anche che rispetterà il suo matrimonio: la donna ha deciso di dedicarsi completamente a Eric, anche se resistere alla tentazione è difficile. L’avvocato vorrebbe tenerla tra le sue braccia, ma entrambi si sono impegnati a non tradire il Forrester mai più. Quinn spiega che suo marito è un uomo leale, per questo non possono di nuovo voltargli le spalle. Nonostante abbiano condiviso delle forti emozioni, la Fuller capisce che non possono tornare insieme. Sarebbe troppo facile cadere in tentazione, ma devono resistere.

Beautiful/ Anticipazioni 3 agosto 2023: Carter non riesce a dimenticare Quinn, e lei...

Nello stesso istante, Donna fa una sorpresa a Eric nel centro benessere, ma nota che l’uomo è abbastanza turbato. Probabilmente è per via di sua moglie, che continua a tradire senza che lei sospetti nulla. Donna dice a Eric che sarà sempre il grande amore della sua vita: adora passare del tempo con lui, ma non può fare a meno di chiedersi se potrebbero averne di più.

Beautiful/ Anticipazioni 2 agosto 2023: Ridge, chi sceglierà tra Taylor e Brooke?

Beautiful, anticipazioni puntata 4 agosto 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, dopo che Ridge le ha chiesto di lasciarlo da solo con Taylor, una sconfortata Brooke torna a casa, dove viene consolata da Deacon; quest’ultimo le dice chiaramente di volerla al suo fianco. Intanto, Ridge e Taylor stanno passando del tempo insieme e chiariscono alcune cose riguardo il loro futuro. Lo stilista deve capire esattamente con chi vuole stare. La dottoressa è ottimista e paziente: sa che lui ha bisogno di tempo per riflettere, e non gli metterà pressione. Intanto, Donna fa una richiesta sorprendente a Eric che lo mette in difficoltà: vuole che lui lasci Quinn per stare con lei. Nel frattempo, Quinn ricorda a Carter che deve molto a suo marito per averla perdonata, quindi vuole essergli fedele, come lui ha sempre fatto con lei.

Beautiful/ Anticipazioni 1° agosto 2023: Steffy è in partenza, ultimo saluto a Liam

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn mostra lentamente dei piccoli segnali di vita, mentre Li continua a tenerlo nascosto da tutti. Steffy è in partenza con i suoi figli; ha deciso di allontanarsi per un po’ da Los Angeles. Liam la saluta in un commovente abbraccio. Hope è infastidita dalle continue premure del marito verso Steffy, anche se non vuole darlo a vedere. Carter è ancora innamorato di Quinn, ma è intenzionato a riprendere la sua relazione con Paris pur di non pensare a lei.

Nonostante provino ancora una forte attrazione, la Fuller è intenzionata a concentrarsi su suo marito poiché sicura della sua fedeltà. Non sa che Eric sta continuando a vedere Donna di nascosto. Ridge si trova a un bivio e non sa come gestire la sua situazione con Brooke e Taylor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA