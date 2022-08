Beautiful/ Anticipazioni 4 agosto: Liam arrestato, Hope e Bill si accusano…

Beautiful, anticipazioni puntata 4 agosto 2022: Liam in prigione, Bill e Hope si accusano a vicenda…

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 4 agosto 2022 rivelano che Liam è stato arrestato dopo aver confessato al vicecapo Baker di aver investito Vinny, lasciandolo a morire. Il vicecapo, tuttavia, intuisce dalle sue parole, che il giovane Spencer non gli ha raccontato tutto circa quella notte fatale. Intanto, scoperto di essere stato ingannato, Bill va su tutte le furie e discute con Hope. I due si scambiano accuse reciproche: l’editore ritiene che nessuno sarebbe arrivato a Liam se la nuora non l’avesse convinto a confessare.

Beautiful/ Anticipazioni 3 agosto: Liam inganna Bill, Steffy e Finn aspettano...

La giovane Logan, però, ritiene che tutta la colpa sia di Bill. Quest’ultimo decide di intervenire per far scagionare il figlio da ogni accusa. Intanto, Ridge e Brooke sono ignari di ciò che è successo a Liam e pensano che lui e Hope stiano vivendo finalmente un momento di serenità. Inoltre sono al settimo cielo per la gravidanza di Steffy, che aspetta un bambino da Finn. Ben presto, però Hope confiderà a sua madre di quanto accaduto a Liam e la verità sulla morte di Vinny verrà alla luce.

Beautiful/ Anticipazioni 2 agosto 2022: tornano Steffy e Finn, il loro bambino...

Beautiful, dove eravamo rimasti: buone notizie per Steffy e Finn

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Liam è riuscito a ingannare Bill, che si era precipitato alla stazione di polizia per impedire al figlio di confessare la verità sull’omicidio di Vinny, con uno stratagemma. Il giovane Spencer ha finto di cambiare idea sulla propria confessione, facendogli credere di ripensarci. In realtà è solo un trucco per allontanarlo, così che il padre non si intrometta tra lui e il vicecapo Baker, a cui confessa tutto sulla notte in cui Vinny è stato ucciso, prendendosi la colpa.

Intanto, Thomas confida al padre che spera che un giorno spera che le persone non si stupiranno più se lui si comporta nel giusto, come una persona matura perché per lui significherà che sono tornati veramente a fidarsi e a stimarlo come una brava persona. Infine, Steffy e Finn rendono felici Thomas e Ridge, annunciando loro di aspettare un maschietto: padre e figlio Forrester sono al settimo cielo per la coppia.

Beautiful/ Anticipazioni 1 agosto 2022: per Liam ore contate prima dell'arresto..

© RIPRODUZIONE RISERVATA