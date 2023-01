Beautiful/ Anticipazioni 4 gennaio: Katie e Carter, nuove confidenze

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 4 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 4 gennaio ci svelano che le Logan sono ancora a Il Giardino, e la conversazione si sposta su Sheila e Deacon. Brooke afferma che lei e Ridge sono determinati a proteggere i loro figli, costi quel che costi. Donna riferisce di aver riorganizzato il suo armadio per la centesima volta. Le sue sorelle la esortano a mettersi in gioco e trovare un nuovo uomo, ma la Logan asserisce che c’è solo Eric nel suo cuore. Brooke sente che il Forrester senior non sarà mai veramente felice con Quinn. In seguito, Brooke e Donna se ne vanno, lasciando Katie da sola a ripensare alla sua conversazione con Carter sull’essere sfortunata in amore. Alla villa dei Forrester, Eric dice a Ridge che è sicuro che l’avvocato starà bene senza Quinn, e troverà una nuova donna nella sua vita. Forse prima di quanto pensino.

Al Giardino, Katie vede Carter e lo invita a sedersi con lei. I due parlano e approfondiscono la loro conoscenza. Katie gli dice che si è resa conto che hanno molto più in comune di quello che pensavano, e ora possono condividere più cose perché non sono più soli. Carte le sorride ed è d’accordo. Tra i due sembra sia nata una nuova amicizia che sono pronti ad esplorare ancora di più.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Liam resta con Steffy insieme alla piccola Kelly, mentre Hope e Finn decidono di andare a pranzo insieme a Il Giardino. Non sanno che proprio lì stanno per incontrare Sheila e Deacon e assistere a uno spettacolo che li lascerà senza parole…

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Katie dice a Brooke e Donna di aver parlato con Carter a proposito di Quinn. Poi però i due si sono lasciati andare a diverse confidenze, sfogandosi sulle loro rispettive vicende amorose, quindi hanno capito di avere molte cose in comune. Alla Forrester, tutti attendono l’arrivo di Paris e Zende al lavoro. Thomas sospetta che i due abbiano passato la notte insieme e non è molto lontano dalla realtà! La coppia arriva in ufficio tra lo stupore generale e sotto lo sguardo malizioso di Hope e Thomas. A villa Forrester, Carter aiuta Ridge ed Eric a sistemare alcuni documenti riguardanti l’azienda. Il Forrester senior chiede all’avvocato se è riuscito a lasciarsi la storia con Quinn alle spalle, al che lui risponde che sta cercando di andare avanti e dimenticarsi tutto.

