Beautiful/ Anticipazioni 4 luglio 2023: Steffy, ora è tutto più chiaro con Sheila!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 4 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 4 luglio ci svelano che Sheila si confida con Deacon e ammette che andare da Steffy è stata una cattiva idea perché ha capito che sua nuora non le permetterà mai più di vedere Hayes, quindi non c’è più niente che possa fare. Alla Forrester, intanto, Zende è sorpreso quando Paris gli confida di avere dei sentimenti per Carter, però omette di essere già stata con lui. Il giovane Forrester la incoraggia a fare la sua mossa con l’avvocato. Nello stesso momento, Carter dice a Quinn che forse dovrebbe essere sincero con Paris, soprattutto se il sentimento non è reciproco. Inoltre la Fuller crede che ci sia una donna migliore di lei là fuori, basta solo iniziare a cercarla. L’avvocato è onesto, vorrebbe poter trovare un’altra compagna come lei, che lo guardava in un modo in cui nessun’altra poteva. Ma ormai tra loro è finita.

Quinn gli suggerisce di provare con le app di incontri, il che suscita una risata. In quel momento entra Paris che chiede se sta interrompendo qualcosa. Rimasta solo con Carter, la ragazza gli rivela di aver detto a Zende di loro due. L’avvocato cerca di essere più sincero possibile: quello che c’è stato tra loro è stato bello, ma è meglio se rimangono amici. Paris crede che lui sia ancora innamorato di Quinn…

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila è sconvolta perché improvvisamente sta cominciando a ricordare sempre qualcosa in più sulla notte della sparatoria, in particolare la sua memoria le fa vedere Sheila. A renderla turbata, però, è la presenza della donna: perché si trovava in quel vicolo buio del Giardino quando Finn è morto? Non avrebbe potuto chiamare la polizia? Perfino Ridge, che da mesi sottolinea quanto Sheila Carter sia pericolosa, non riesce a mettere insieme i pezzi. Steffy fa fatica a ricordare, ma suo padre la esorta a farlo per il bene di Finn. E così la giovane Forrester comincia a raccontare di aver incontrato Sheila al ristorante e poi di averla seguita nel vicolo…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Liam passa la notte da Steffy, appena dimessa dall’ospedale, nonostante Hope e Brooke non siano affatto contente della situazione. Quinn si sfoga con Carter sulla freddezza di Eric nei suoi confronti: la Fuller non capisce per quale motivo il marito si sia allontanato, e crede che dopo il tradimento di lei, le cose tra loro non siano più state le stesse. In realtà Eric ha trovato consolazione altrove: il Forrester senior, infatti, si sta frequentando di nascosto con Donna.

Alla Forrester, Carter confessa a Quinn di non aver mai provato quel forte sentimento per Paris come invece accadeva con lei; in quello stesso momento, Paris dice a Zende che tra loro non può nascere più nulla perché lei si è innamorata di Carter. Dopo che Sheila è passata a casa sua, Steffy comincia ad avere dei ricordi sempre meno frammentati della notte della sparatoria, e pian piano racconta ai suoi genitori ciò che ha visto…

