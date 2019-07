BEAUTIFUL/ Anticipazioni 4 luglio: Eric sempre più messo da parte?

Beautiful è sempre più lanciato sui giovani della soap e sembra che proprio queste guerre sono destinate a diventare più aspre con il ritorno di Thomas e con quello che succederà quando arriveranno delle nuove matricole in quel di Los Angeles. Questo significa che i pochi personaggi storici sono destinati ad uscire di scena? Brooke sicuramente continuerà a tenere stretto lo scettro perché tra la nuova crisi in arrivo con Ridge e il suo affetto per Bill sarà di nuovo al centro di un intricato triangolo d’amore. Dall’altra parte, però, è Eric quello che via via è sempre più defilato e nella soap lo vedremo sempre meno una volta per una scusa e poi per un’altra. Anche nella riunione di ieri il capo famiglia era assente e lo stesso John McCook sui social ha lasciato intendere che sono passate delle settimane tra alcune riprese e le nuove. Questo significa che nei prossimi mesi lo vedremo sempre meno? Sembra proprio di sì. (Hedda Hopper)

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 4 LUGLIO

Scontro durissimo tra Brooke e Ridge nelle anticipazioni di Beautiful della puntata in onda oggi, giovedì 4 luglio. La decisione di Ridge di tagliare la Hope for the future per salvare la Intimates di Steffy ha scatenato non solo una guerra tra le due ragazze, ma anche tra Brooke e Ridge. Se la scelta di Liam di sposare Hope continuando, comunque, ad essere presente nella vita di Steffy e della figila Kelly non sembrava aver lasciato strascichi, così non è per la decisione di Ridge. Sia Steffy che Hope non vogliono rinunciare alla linea di moda a cui lavorano ormai da anni e che considerano una propria creatura, ma i problemi economici della casa di moda costringono Ridge a dover far fuori una delle due linee. Dopo aver analizzato attentamente la situazione e aver ascoltato i pareri degli atri componenti del consiglio, lo stilista ha deciso di dare un seguito alla Intimates a danno della Hope for the future scatenando la dura reazione di Brooke, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL: FACCIA A FACCIA TRA BROOKE E RIDGE

Hope, se da un lato è felice perché la gravidanza procede senza problemi, dall’altro non riesce a non essere delusa dalla decisione di Ridge di tagliare la Hope for the future, nata prima della Intimates di Steffy. La moglie di Liam, così, si lamenta con la madre la quale non solo le rinnova il suo totale appoggio, ma decide di affrontare apertamente Ridge, anche a costo di creare una frattura insanabile con lui. Totalmente contraria alla sua decisione, Brooke si scaglia contro il marito con il quale ha un durissimo faccia a faccia. La Logan, infatti, si dice convinta che la scelta di Ridge non sia stata imparziale e che abbia voluto favorire la Intimates di Steffy per non ferire la figila, già profondamente fragile dopo la decisione di Liam di sposare Hope e vivere con il bambino che sta aspettando da lei. I toni della discussione sono molto accesi al punto da portare i due allo scontro.

BEAUTIFUL: SALLY SI SCHIERA CON STEFFY

A cercare di approfittare della guerra interna tra Hope e Steffy da una parte e Brooke e Ridge dall’altra è Sally la quale pensa sia l‘occasione giusta per guadagnare posizioni all’interno della Forrester e sfoggiare il proprio talento. La Spectra, così, si schiera dalla parte di Steffy che, oltre ad avere più quote in società è anche la donna sulla quale la Forrester punterà in futuro. Nel frattempo, anche la situazione tra Bill e Katie continua ad essere molto tesa. La Logan non ha fatto un passo indietro e, forte del sostegno di Thorne, è intenzionata a portare avanti la battaglia contro l‘ex marito per la custodia del figlio. Spencer, invece, è pronto a sfoderare tutte le armi a sua disposizione pur di non perdere il proprio bambino.



