Beautiful/ Anticipazioni 4 luglio: Quinn e Carter nascondono la loro tresca

Beautiful, anticipazioni puntata 4 luglio: Quinn e Carter nascondono la loro notte di passione

Le anticipazioni della puntata di Beautiful, in onda oggi 4 luglio, svelano che Quinn e Carter si sentono molto in colpa per la notte passata insieme, e giurano che ciò che è successo tra loro non deve verificarsi mai più. Eppure non sembrano così convinti… Quinn sa che dovrà affrontare Zoe e rischia di farsi scoprire.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 luglio: Quinn e Carter sempre più vicini

Il tenente Backer torna all’attacco alla Forrester, e Thomas lo prega di fare di tutto per trovare il colpevole della morte del suo amico Vinny. Ridge appoggia suo figlio, convinto che così facendo la polizia smetterà di sospettare anche di persone innocenti, compreso Thomas. Liam, intanto, continua a mentire a Hope; lei crede che la tristezza che nota in suo marito sia legata alla paura che il ragazzo ha avuto di perdere la sua famiglia, ma ovviamente non sospetta quello che Liam e suo padre Bill stanno nascondendo a tutti.

Beautiful/ Anticipazioni 1 luglio: Paris mette in guardia Zoe da Quinn

Beautiful, dove eravamo rimasti: Quinn e Carter cedono alla passione

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Zoe è in ansia perché Quinn non si è fatta più sentire e spera che possa darle notizie positive su Carter. La sorella Paris non è dello stesso avviso, e continua a non credere nelle buone intenzioni della moglie di Eric. E ha ragione: rimasti soli, Quinn e Carter hanno passato la notte insieme. In quel momento arriva un messaggio di Zoe sul cellulare della Fuller che improvvisamente li riporta alla realtà. Quinn si sente in colpa per aver tradito sia suo marito Eric che la sua amica.

Beautiful/ Anticipazioni 30 giugno: Quinn sempre più vicina a Carter

Thomas, in accordo con Hope, sta passando più tempo col figlio Douglas. Il piccolo chiede a suo padre se il suo amico Vinny è in paradiso con la sua prima mamma Caroline. Ridge, presente anche lui, domanda allo stilista come abbia reagito alla notizia che Hope e Liam sono tornati insieme. Il ragazzo, però, rassicura di essere felice per lei, e anche Douglas concorda che Liam è un ottimo patrigno. Intanto al cottage, il giovane Spencer si comporta da marito perfetto con Hope, alla quale rivela come Bill sia stato di gran supporto in questo periodo difficile per entrambi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA