Beautiful/ Anticipazioni 4 novembre: Sheila vuole togliere di mezzo Steffy!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 4 novembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 4 novembre, ci svelano che Sheila ripensa al messaggio che Finn le aveva inviato e pensa a come Steffy abbia rovinato la sua visita con Hayes: sua nuora è l’ostacolo che si frappone tra lei e suo figlio. Sheila riflette ancora un po’ su Hayes e su quanto è stato bello tenere in braccio suo nipote, un Forrester. Intanto la Carter si chiede cosa possa pensare Stephanie di fronte al fatto che ora è un membro permanente della famiglia Forrester e non andrà da nessuna parte. Finn e Hayes meriterebbero di far parte della sua vita, e lo sarebbero, se non fosse stato per Steffy. Sul volto della donna appare un sorriso diabolico…

Beautiful/ Anticipazioni 3 novembre: Quinn si confida con Shauna, Eric ha un problema

Alla Forrester Creations, Brooke e Ridge dicono a Eric che non possono fare a meno di essere preoccupati per aver riaccolto Quinn nella sua vita, ma il Forrester senior informa loro che non la sua vita sentimentale non è affar loro. Una volta soli, Brooke e Ridge si arrabbiano per Eric che si incolpa per Quinn.

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 4 novembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, Quinn e Shauna continuano a parlare della disfunzione erettile di Eric. La Fuller si chiede cosa dovrebbe fare: suo marito potrebbe non essere mai più in grado di fare l’amore con lei. Shauna pensa che dev’essere stato un vero shock. Quinn conferma che lo era, e le spiega perché è finita tra le braccia di Carter: suo marito l’aveva respinta per il suo problema. L’avvocato, al contrario, ha saputo amarla come nessun altro prima d’ora.

Beautiful/ Anticipazioni 2 novembre: i dubbi di Steffy, le paure di Finn

Intanto, dopo aver discusso con Ridge e Brooke, Eric torna a casa e si nasconde mentre ascolta la conversazione tra Quinn e Shana. La Fuller afferma con fermezza di amare suo marito e di essere disposta a rinunciare a una vita sessuale per continuare a stare con lui. Quinn vuole impegnarsi con Eric; se deve rinunciare a quell’aspetto della sua vita matrimoniale, lei lo farà: “Farei qualsiasi cosa per Eric.”

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Shauna incalza Quinn: l’amica ha qualcosa che non va. Inizialmente pensa si tratti di Carter, poi la Fuller le spiega tutto: voleva mostrare a Eric che lo amava e non ha mai smesso, quindi ha indossato la lingerie ma ha trovato il marito addormentato sul divano. Non ci ha pensato, fino a quando la mattina dopo lui ha confessato che la desidera ancora, ma che non riesce più a fare l’amore con lei perché ha una disfunzione erettile. Intanto, Carter non riesce a togliersi dalla testa di Quinn e, quando si trova in ufficio da solo, pesca una sua foto e ripensa al giorno in cui hanno dichiarato i loro sentimenti reciproci, prima che lui la spingesse a tornare dal marito.

Beautiful/ Anticipazioni 31 ottobre: Steffy delusa da Finn, lui si confida con Paris

Steffy torna a casa e ripensa al giorno del suo matrimonio, a quando erano felici, e poi alla nascita di Hayes. Finn interrompe i suoi pensieri per chiederle se vuole parlare. Il dottore vuole che lei sappia quanto è veramente dispiaciuto: non avrebbe mai dovuto permettere a Sheila di avvicinarsi al loro figlio. Per Steffy, però, il suo gesto è stato un enorme tradimento nei suoi confronti. Finn giura che non lascerà che Sheila, o chiunque altro, si frapponga tra loro.











