Beautiful/ Anticipazioni 5 dicembre: Ridge sa dell’accordo tra Eric, Quinn e Carter

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 5 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 5 dicembre ci svelano che Ridge e Brooke stanno ancora discutendo con Quinn nel loft di Carter. La coppia non le crede; non possono neanche pensare che Eric abbia dato loro il permesso di stare insieme solo per appagare i desideri sessuali della donna perché il Forrester senior ha una disfunzione erettile e non riesce a soddisfarla in camera da letto. Loro tre hanno una sorta di accordo, continua la Fuller. Mentre Ridge si dice deluso dall’amico avvocato, che considerava una persona leale, Brooke accusa Quinn di aver tradito suo marito e che ora si sta inventando la storia dell’accordo per tradire Eric alle spalle.

Intanto, in vena di confidenze, Eric rivela a Katie di avere una disfunzione erettile, per questo motivo ha dato il via libera alla moglie di andare a letto con Carter: solo in questo modo la sua vita sessuale potrà continuare e il loro matrimonio sarà salvo. Katie è dispiaciuta che debba affrontare tutto questo, ma continua a non pensare che per Quinn sia una scusa solo per avere una relazione con Carter. Eric spiega che solo perché la sua vita sessuale è finita, non significa che anche quella di Quinn debba esserlo. Katie rimane a bocca aperta: sta perdonando la sua relazione? Lo stilista spiega alla Logan che è stata tutta una sua idea.

Beautiful, anticipazioni puntata 5 dicembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, non credendo alle parole di Quinn, Ridge si precipita da suo padre per capire cosa stia succedendo, ma Eric invece gli conferma tutto: sua moglie ha detto tutta la verità. Nello stesso momento, anche Katie sta rivelando a Brooke dell’accordo tra Eric, Quinn e Carter; la Fuller non ha affatto mentito. Loro tre hanno davvero un accordo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Justin, su ordine di Ridge, ha seguito Quinn e ha scoperto che intrattiene una relazione segreta con Carter. Di nuovo. Nonostante i due amanti cerchino di spiegargli che Eric sa tutto, che l’idea è partita da lui e che loro tre hanno un accordo, l’avvocato non ci casca e riferisce tutto a Ridge e Brooke, i quali si precipitano subito nel loft di Carter. Intanto, Katie confida a Eric i suoi problemi con Bill. Sheila è riuscita a introdursi in casa di Steffy e pretende di rivedere un’ultima volta suo nipote Hayes. L’intervento di Finn, il quale sceglie di schierarsi dalla parte di sua moglie, previene che accada il peggio (dato che le due donne stavano per arrivare alle mani) e infine caccia sua madre di casa.

