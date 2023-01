Beautiful/ Anticipazioni 5 gennaio: Finn e Hope sotto shock, Sheila e Deacon…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 5 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 5 gennaio ci svelano che Liam resta con Steffy insieme alla piccola Kelly, mentre Hope e Finn decidono di andare a pranzo insieme a Il Giardino. Intanto, Carter e Katie pranzano insieme e parlano della loro rispettiva situazione sentimentale, lui con Quinn, lei con Bill. La Logan accenna al fatto che suo marito sia piuttosto determinato a riconquistarla, ma lei è ormai convinta: il loro matrimonio è finito. Katie crede che intorno ci sia un altro uomo, sicuramente qualcuno migliore di Bill, che la metta al primo posto. Carter la incoraggia a non mollare.

All’ufficio della Forrester, Eric interrompe la conversazione tra Brooke e Donna; rimaste da sole poiché Eric ha avuto un’emergenza, Brooke incoraggia la sorella a dichiarare al Forrester senior ciò che ancora prova per lui. Donna è contraria, e le ricorda che lui è un uomo sposato. Brooke continua a insistere e a quel punto la sorella dice apertamente di essere ancora innamorata di lui – e proprio in quel momento, Eric torna in ufficio: ha ascoltato tutto.

Beautiful, anticipazioni puntata 5 gennaio

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope e Finn sono andati a pranzo a Il Giardino. Sheila e Deacon, che sono già lì, intravedono i loro rispettivi figli. La Carter incita Sharpe ad allearsi con lei e a non lasciare la città: non devono perdere questa opportunità, se vogliono essere nelle loro vite, e devono farlo insieme. A quel punto, dopo essersi assicurata che sia Hope che Finn li vedano, Sheila fa qualcosa di inaspettato. Spinge Deacon verso di sé e lo bacia, dicendogli di reggerle il gioco. Hope e Finn restano sconvolti nel vedere quello spettacolo e si chiedono cosa stiano combinando insieme…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, le sorelle Logan sono al Giardino per un brunch insieme e discutono di Quinn e Carter; la conversazione si sposta poi su Sheila, e su come Brooke sia determinata a impedirle di tornare nella vita della sua famiglia. In seguito, sia Brooke che Donna devono rientrare in ufficio, lasciando Katie ad occuparsi del conto. La donna ripensa alla sua chiacchierata con Carter, mentre quest’ultimo, dopo essersi occupato di affari con Eric e Ridge, arriva a Il Giardino. Notandolo, Katie lo invita a sedersi al suo tavolo. I due riprendono a parlare tra loro e si scambiano nuove confidenze, scoprendo un’inaspettata alchimia. Altrove, Liam e Hope sono andati a trovare Steffy e Finn. Intanto, tornate in ufficio alla Forrester, Brooke incita Donna a dichiararsi a Eric: loro due sono una coppia perfetta e ritiene che dovrebbero tornare insieme.











