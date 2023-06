Beautiful/ Anticipazioni 5 giugno: Finn è morto, Steffy è grave: situazione drammatica

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 5 giugno

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 5 giugno ci svelano che la situazione è drammatica. Steffy è stata portata in ospedale e giace in condizioni gravi. Finn, invece, è morto. Bridget riceve la famiglia Forrester e riesce a far sì che vedano Steffy, però avverte loro che la ragazza è molto debole, quindi ha bisogno di riposo. Ridge, Taylor e Thomas si stringono al capezzale della giovane per farle sapere che sono lì per lei. Nel frattempo, Deacon, intuendo che è stata Sheila l’autrice della sparatoria, va da lei e la consola per la morte del figlio Finn. Intanto, Hope e Liam approfittano di un momento in cui i bambini non sono in casa per avere un po’ di intimità, ma vengono interrotti da Brooke che entra bruscamente in casa!

La Logan condivide con loro le sue preoccupazioni per Ridge; sente che ci sia qualcosa che non va. Hope rassicura sua madre, ed è convinta che alla fine lui tornerà tra le sue braccia. Brooke pensa che forse sia un bene per Ridge passare del tempo con i suoi figli. Li adora ma teme di non aver prestato abbastanza attenzione a Steffy quando era più giovane. Ha molto da recuperare.

Beautiful, anticipazioni puntata 5 giugno su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Ridge esorta Steffy a svegliarsi; non può finire così. Thomas prende posto accanto al letto della sorella e si lamenta perché la vede in quelle condizioni: lei è sempre una che si è data da fare. Le dice che deve tornare perché i bambini hanno bisogno di lei, e lui ha bisogno di lei. Bridget entra perché ha bisogno di fare degli esami, quindi la famiglia esce dalla stanza. Nel corridoio dell’ospedale, Thomas si chiede cosa possa essere successo, mentre Ridge si dispera perché non riesce a capacitarsi del fatto che Finn sia morto…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, mentre Brooke vorrebbe che Ridge tornasse da lei e si pente di avergli concesso il divorzio, quest’ultimo passa del tempo con la sua famiglia. Steffy e Sheila hanno un acceso confronto in un vicolo buio dietro a Il Giardino. Nel corso della discussione, che si fa sempre più concitata, la Carter impugna una pistola e sta per sparare alla nuora, ma in quel momento interviene Finn: ed è lui a prendersi il proiettile, che gli sarà fatale. Steffy vorrebbe chiamare i soccorsi e la polizia, ma Sheila glielo impedisce. Dopo averla ferita con la pistola, la Carter si rifugia nella sua stanza d’hotel dove piangere perché ha ucciso suo figlio.

Deacon per puro caso scopre i corpi di Steffy e Finn nel vicolo e chiama l’ambulanza. Entrambi vengono portati in ospedale, dove c’è Bridget a occuparsi di loro. Deacon avverte Ridge di quanto è avvenuto, e la famiglia si reca al capezzale di Steffy. Deacon poi, avendo intuito che dietro c’è Sheila, va da lei per capire la dinamica dell’accaduto…











