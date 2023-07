Beautiful/ Anticipazioni 5 luglio 2023: Steffy ricorda tutto, è stata Sheila a uccidere Finn!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 5 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 5 luglio ci svelano che nonostante i migliori sforzi di Carter di glissare la domanda, Paris dice che per lei è chiaro che lui prova ancora dei sentimenti per Quinn. E prima o poi, anche altre persone, come Ridge ed Eric, lo capiranno. Paris ammette che le sta bene la situazione, però dovrà trovare un modo per voltare pagina, e gli suggerisce di farlo con lei. A quanto pare alla ragazza va bene tutto, anche essere la sua seconda scelta. In quel momento arriva anche Quinn che chiede un momento da sola con Carter. Una volta solo, l’avvocato le confida che Paris ha capito quanto lui sia ancora preso da lei. Sempre più sconvolta, Quinn dice che è felice con Eric e non può lasciare che qualcuno se ne vada in giro a pensare diversamente. Carter ammette che non si metterà più in mezzo tra loro, mentre la Fuller si dice felice e soddisfatta di avere un marito fedele al suo fianco.

La sua teoria viene smentita dallo stesso Eric che, ancora con Donna in camera da letto, le confida quanto si senta bene al suo fianco. Allo stesso tempo capisce di non poter smettere di sentirsi in colpa nei confronti di Quinn… ma non riesce nemmeno a smettere di pensare a Donna!

Beautiful, anticipazioni puntata 5 luglio 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy ricorda gli ultimi dettagli della sparatoria e adesso ha il quadro completo. La ragazza dice a Ridge e Taylor che Sheila era lì a guardare suo figlio morire. Mentre la giovane Forrester provava a chiamare il 911, la Carter ha reagito puntandole contro la pistola e poi le ha sparato. Stupita da ciò che è riuscita a ricordare, ma anche piena di rabbia, Steffy giura davanti ai suoi genitori che farà di tutto per farla pagare a Sheila, che le ha portato via così tanto…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn si sfoga con Carter per via della freddezza che sente nei confronti di Eric, non sapendo che quest’ultimo ha ripreso a frequentarsi di nascosto con Donna. Paris confida a Zende di provare dei sentimenti per Carter. Nel frattempo, Steffy è tornata a casa e si tormenta perché non riesce a ricordare altri dettagli sulla sparatoria in cui Finn è morto. Una visita di Sheila le fa scattare qualcosa, e improvvisamente la sua memoria torna a quella notte fatale e pian piano ogni dettaglio le appare chiaro. Steffy confida ai suoi genitori di ricordare che Sheila era lì a litigare con lei in quel vicolo, quando poi è venuto Finn…

