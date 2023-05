Beautiful/ Anticipazioni 5 maggio: Sheila ha vinto, Brooke disperata

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 5 maggio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 5 maggio ci svelano che Thomas chiede al padre se ha lasciato intendere a Brooke che potrebbe avere un’altra possibilità, ma Ridge conferma ai figli di aver rotto con lei, dopo aver confessato di aver passato la notte con Taylor. E non è stato facile affrontare tutto. Dopo aver lasciato l’ufficio, Steffy contatta sua madre e le chiede di venire in azienda perché deve parlarle di qualcosa di molto importante. Sheila avvisa Deacon che ora il matrimonio di Ridge e Brooke è finito, quindi lui potrebbe avere una possibilità di riprovarci con lei. Intanto Paris sorprende Carter nel suo loft e i due riprendono la conversazione sul quanto sia sbagliato stare insieme. Nonostante l’avvocato continui a respingere le sue avances, la ragazza insiste. I due alla fine si baciano…

Beautiful/ Anticipazioni 4 maggio: le Logan sconfitte, Steffy e Thomas festeggiano

Alla Forrester Creations, Steffy ricorda a suo padre che ora ha qualcuno su cui può contare. Proprio in quel momento, Taylor entra in ufficio. Sono tutti d’accordo sul fatto che sia meglio per lui rimanere nella guest house a causa della situazione abbastanza complicata. Thomas e Steffy pensano che sia abbastanza semplice, ora che è lontano dalle continue crisi di Brooke, ma Taylor avverte che il padre non pensa che ci sia qualcosa da festeggiare. Steffy dichiara che è ora che la famiglia Forrester torni insieme più unita di prima.

Beautiful/ Anticipazioni 3 maggio: Ridge e Brooke, c'è chi festeggia la loro rottura

Beautiful, anticipazioni puntata 5 maggio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Brooke cerca di mettersi in contatto con Ridge, ma ogni tentativo non sembra andare a buon fine. Nel frattempo, la famiglia Forrester appena riunita prova a recuperare il tempo perduto. Steffy e Thomas parlano di quanto siano felici ora che il loro padre ha finalmente capito che questo è il posto a cui appartiene. Taylor ricorda ai suoi figli di essere consapevoli di ciò che questo significa per Ridge e Brooke. Steffy è disposta a tutto per aiutare suo padre a superare la fine del suo matrimonio. Poi i due fratelli rivolgono un pensiero alla sorella defunta, Phoebe, che sarebbe felice di rivedere i genitori di nuovo insieme.

Beautiful/ Anticipazioni 2 maggio: Ridge e Brooke, stavolta è finita...

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge, deluso da Brooke, si rifugia da Taylor e dai ragazzi. Tra i due ex c’è un bacio e i due dormono insieme. L’indomani, Ridge si presenta da Brooke e le confessa di essere stanco dei continui tradimenti, motivo per cui si è tolto anche la fede nuziale: il loro matrimonio non può più continuare. Intanto Steffy e Thomas discutono con Hope; i due fratelli tifano per la loro famiglia e sono sicuri che ben presto i loro genitori torneranno insieme. Anche Sheila è dalla parte di Taylor, e nel profondo è quasi fermamente convinta che il suo piano di far crollare Brooke, portandola ad avere una ricaduta a Capodanno, abbia funzionato.











