Beautiful/ Anticipazioni 5 ottobre: arriva Sheila Carter, caos al matrimonio

Beautiful, anticipazioni puntata 5 ottobre: il gran ritorno di Sheila Carter

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 5 ottobre, ci svelano che il matrimonio di Steffy e Finn prosegue a Villa Forrester, con i familiari degli sposi che scambiano belle parole su di loro. Steffy e Finn poi si scambiano i voti nuziali e confermano il loro impegno reciproco. C’è aria di festa e commozione in casa, mentre il celebrante li dichiara ufficialmente marito e moglie. Una volta terminata la cerimonia, Steffy e Finn si mescolano tra gli ospiti. Mentre Steffy si complimenta col marito, Hope fa notare quanto sia bello lasciarsi alle spalle tutto il conflitto. Paris e Zende ammirano la loro vicinanza e Thomas riflette sul fatto che Finn potrebbe essere il ragazzo più umile e sincero che abbia mai incontrato.

Pam poi avvisa che deve lasciare la cerimonia, poi si guarda il ritratto di Stephanie sul camino e si meraviglia di quanto la sua pronipote le somigli. Successivamente, Eric fa un brindisi agli sposi e rinnova il valore della famiglia.

Beautiful, anticipazioni puntata 5 ottobre: Sheila avvicina Finn e si rivela come…

Nella puntata di oggi di Beautiful, mentre proseguono i brindisi e i festeggiamenti, Finn riceve il messaggio di un paziente sul suo cellulare e dice a Steffy che deve uscire un attimo per rispondere. Ridge si avvicina a sua figlia Steffy e Ridge dicendole che tutti fanno il tifo per lei affinché niente rovini questo giorno. Eppure, qualcuno c’è, nascosto in ombra, pronto a minacciare la felicità dei due novelli sposi…

Finn finisce la sua chiamata e una voce dietro di lui gli fa le congratulazioni. Quando il medico chiede di chi si tratti, la figura misteriosa replica: “Sono io, tesoro. Tua madre.” Sheila Carter esce dall’ombra e ripete: “Sono tua madre”.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Steffy e Finn finalmente sposi

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Hope sta aiutando Steffy con gli ultimi ritocchi al vestito. Intanto, al piano di sotto di Villa Forrester, Finn sta facendo la conoscenza di Pam, arrivata in modo misterioso (tanto da allertare Jack, in evidente ansia per qualcosa, o meglio, qualcuno) in tempo per assistere al matrimonio della pronipote. Eric, intanto, si propone di suonare una canzone per Steffy. In quel momento, Hope annuncia dalle scale che la sposa è pronta.

C’è aria di allegria e commozione a Villa Forrester, mentre tutti osservano l’abito di Steffy, accompagnata all’altare dal padre Ridge. Quando il celebrante chiede se qualcuno tra i presenti conosca un motivo per cui Steffy e Finn non debbano sposarsi, Jack continua ad apparire turbato e nervoso, poi lancia con insistenza uno sguardo verso la porta… Si aspetta che qualcuno di non gradito si presenti all’improvviso. Il celebrante, a quel punto, prosegue. I familiari di Steffy e Finn pronunciano, a turno, delle belle parole verso gli sposi.











