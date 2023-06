Beautiful/ Anticipazioni 6 giugno: Li vieta a Sheila di vedere Finn un’ultima volta

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 6 giugno

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 6 giugno ci svelano che Deacon informa Sheila che Steffy è ancora viva. Successivamente si reca da Brooke per raccontarle della sparatoria avvenuta e di come Finn è rimasto ucciso, mentre Steffy è stata portata in ospedale. Di conseguenza, anche Hope e Liam vengono a conoscenza di quello che è successo e ne restano scioccati: anche se Sheila Carter non è la benvoluta da nessuno, stanotte ha perso un figlio e merita rispetto. Intanto proprio la donna è arrivata in ospedale per fare le condoglianze a Taylor e per vedere Steffy. Tuttavia la richiesta della Carter di poter vedere per un’ultima volta Finn viene bruscamente rifiutata da Li, che intima alla donna di allontanarsi: è lei sua madre, le spetta il diritto. Nella stanza di Steffy, Taylor si stringe intorno a lei e la incoraggia a risvegliarsi. Ha già perso una figlia, non può perderne un’altra.

Nella puntata di oggi di Beautiful, nel corridoio dell’ospedale, Li afferma che chiunque abbia ucciso Finn a sangue freddo può solo definirsi un mostro, poiché lo ha lasciato morire da solo in un vicolo, senza chiamare aiuto. Sheila si nasconde, consapevole di essere stata lei a sparare a Finn, e dice a Li che entrambe hanno perso un figlio quindi le discussioni dovrebbero essere messe da parte. Almeno in questa circostanza.

Taylor esce dalla stanza di Steffy e consola Li, dicendole che conosce bene il suo dolore. Sheila chiede alla dottoressa se ci sono miglioramenti, e lei risponde che sua figlia è forte ma ancora non si è svegliata. Poi sottolinea che quando si sveglierà sarà in grado di aiutare a identificare la persona che ha fatto questo. Come madre, Taylor si concentra solo sulla sua salute. Intanto, Liam è arrivato in ospedale per vedere come sta Steffy, e Thomas lo informa che sua sorella è in condizioni critiche…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, la discussione tra Sheila e Steffy finisce in modo drammatico, con Finn che viene ucciso accidentalmente da sua madre (che voleva colpire la nuora). Dopo aver ferito la giovane Forrester, che voleva chiamare i soccorsi e la polizia, la Carter scappa dalla scena del crimine e si rifugia in hotel, dove piange, disperata, per aver ucciso suo figlio. Deacon per puro caso scopre i corpi di Steffy e Finn nel vicolo e chiama l’ambulanza. Entrambi vengono portati in ospedale, dove c’è Bridget a occuparsi di loro. Deacon avverte Ridge di quanto è avvenuto, e la famiglia si reca al capezzale di Steffy.

