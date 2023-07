Beautiful/ Anticipazioni 6 luglio 2023: Steffy giura vendetta a Sheila

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 6 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 6 luglio ci svelano che Steffy ricorda tutto e la memoria è tornata completamente. In lacrime, confessa di nuovo di essere sicura che sia stata Sheila a sparare a Finn e quindi a uccidere suo figlio. La Forrester giura vendetta e promette che gliela farà pagare a ogni costo. Taylor è ancora scossa e si chiede come abbia potuto commettere un atto così violento, specialmente dopo averla fatta entrare nelle loro vite. Lei che è una psichiatra di fama mondiale avrebbe dovuto intuire qualcosa, invece non ha capito nulla. Ridge, invece, è furioso e intende uccidere Sheila. Taylor vuole chiamare la polizia, ma Steffy suggerisce invece di chiamare Sheila e tenderle una trappola, così da incastrarla.

Nel frattempo, Sheila si lascia sfuggire che se Steffy avesse gestito le cose diversamente, è probabile che Finn sarebbe ancora vivo. Deacon intuisce qualcosa e chiede se la donna si trovasse lì la notte dell’incidente. La Carter cerca di glissare l’argomento, continuando ad addossarsi la colpa di quanto è successo a suo figlio, al che il barista la consola, dicendole che non è responsabile della morte di Finn. Non avrebbe potuto prevederlo.

Beautiful, anticipazioni puntata 6 luglio 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Carter ammette a Quinn che forse Paris ha percepito una certa atmosfera tra loro, e ciò potrebbe averla indotta a pensare che lui non ha del tutto superato il suo amore per la moglie di Eric. Lo stesso avvocato ammette di non essere mai stato bravo a nascondere i suoi sentimenti per qualcuno. I due ex amanti parlano di quanto è in gioco e cosa rischiano di perdere. Quinn ammette di essere ancora attratta da Carter, ma aggiunge anche che ama suo marito e che sono impegnati l’uno con l’altro. Quinn sa di aver tradito la fiducia di Eric, e questo è qualcosa che lui non le farebbe mai e poi mai…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn si sfoga con Carter per via della freddezza che sente nei confronti di Eric, non sapendo che quest’ultimo ha ripreso a frequentarsi di nascosto con Donna. Paris confida a Zende di provare dei sentimenti per Carter. Nel frattempo, Steffy è tornata a casa e si tormenta perché non riesce a ricordare altri dettagli sulla sparatoria in cui Finn è morto. Una visita di Sheila le fa scattare qualcosa, e improvvisamente la sua memoria torna a quella notte fatale e pian piano ogni dettaglio le appare chiaro. Steffy confida ai suoi genitori di ricordare che Sheila era lì a litigare con lei in quel vicolo, quando poi è venuto Finn.

Lentamente, Steffy comincia a ricordare ogni piccolo dettaglio della sparatoria e ora ne è sicura: Sheila ha sparato e ucciso Finn! Intanto Carter mette in chiaro che tra lui e Paris non ci sarà più nulla, al che quest’ultima capisce che lui prova ancora qualcosa per Quinn.











