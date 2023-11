Beautiful/ Anticipazioni 6 novembre 2023: Brooke non approva la richiesta di Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 6 novembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 6 novembre ci svelano che Steffy informa Thomas che Taylor e Ridge si sono baciati a Monaco. Ciò dovrebbe significare un nuovo inizio per tutti. La giovane infatti, dopo quanto è successo con Finn, ha capito che la vita è troppo breve per essere sprecata, quindi pensa che i suoi genitori dovrebbero tornare insieme perché si amano ancora. Tutti e quattro stanno ancora cercando di elaborare la morte di Sheila. Anche Deacon sta facendo la stessa cosa. Seduto al tavolo de Il Giardino con sua figlia, Brooke e Liam, l’uomo esprime tristezza per il fatto che la diabolica donna non abbia avuto il tempo di dimostrare a se stessa di poter essere una persona migliore. Esprime disgusto per la foto del dito del piede e vuole cambiare argomento.

Beautiful/ Anticipazioni 3 novembre 2023: Hope non vuole separarsi da Douglas

Brooke voleva solo dargli la notizia e non aveva intenzione di restare così a lungo. Deacon pensa sia per causa sua, ma la Logan lo smentisce: non vuole turbare Ridge. Intanto, Li e Bill continuano ad avvicinarsi. I due sono da soli e discutono su come Sheila sia effettivamente morta e come ciò significhi che tutti possano stare finalmente tranquilli. Li però non vuole parlare di quello che è successo. Bill le risponde che non vuole metterle alcuna pressione e la invita a fidarsi di lui.

Beautiful/ Anticipazioni 2 novembre 2023: Sheila sbranata da un orso, ecco le prove

Beautiful, anticipazioni puntata 6 novembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Li ricorda quanto sia stato spaventoso vedere Sheila Carter attaccarla. La donna racconta a Bill di come è scappata di casa, è finita in acqua, ha nuotato fino a riva ed è rimasta completamente traumatizzata finché lui non l’ha trovata. Bill si meraviglia che lei abbia resistito così a lungo, ed è sopravvissuta a tutto. Finn è vivo grazie a lei. Per questo motivo, Li si è guadagnata il suo rispetto e la sua ammirazione. Per la donna è reciproco. Deacon non vuole discutere con Brooke riguardo Ridge, però deve metterla al corrente di qualcosa. Liam e Hope spiegano che Thomas vuole apportare alcuni cambiamenti e hanno proposto l’idea che Douglas viva con lui a tempo pieno. Brooke è indignata.

Beautiful/ Anticipazioni 1 novembre 2023: Sheila è morta, Thomas vuole l'affidamento di Douglas

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Taylor rivela a Steffy che lei e Ridge si sono baciati a Monte Carlo, ed entrambi non riescono a smettere di pensare a quel momento. Rimasti soli, Steffy e Finn passano la notte insieme, per la prima volta da quando lui è stato ritrovato. Thomas chiede a Hope e Liam l’affidamento esclusivo di Douglas. Il detective Sanchez convoca i Forrester per comunicare loro che Sheila è morta, apparentemente sbranata da un orso. La notizia si diffonde, e anche Deacon lo viene a sapere, restandone molto turbato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA