Beautiful/ Anticipazioni 7 aprile: Steffy è convinta, prima o poi Brooke sbaglierà…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 7 aprile

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 7 aprile ci svelano che Brooke ammette a Hope quanto sia stato difficile mentire a tutti su quanto le era accaduto a Capodanno. La giovane Logan sottolinea che è stato solo un bacio, non la fine del mondo. Brooke, tuttavia, le ricorda che Deacon ha passato la notte da lei, anche se non è successo niente tra loro, ma ha paura che Ridge lo venga a sapere. Hope suggerisce quindi alla madre di doversi confrontare quanto possibile con il marito, mentre lei deve assolutamente dirlo a Liam, dato che sa cosa ha visto Douglas. Brooke però è preoccupata che il bambino possa lasciarsi sfuggire qualcosa con Thomas, Steffy, Taylor e Ridge; e che alla fine loro capiranno cos’è successo.

Bimbi di 6 anni in fuga dalla scuola/ “Li abbiamo trovati a Firenze un po' spaesati”

Alla Forrester, Taylor e Ridge si ritrovano a ripensare al loro passato, quando erano felice e innamorati. In quel momento, Steffy e Thomas arrivano in ufficio ma si fermano sulla porta, vedendo i genitori abbracciarsi di nuovo. I due fratelli poi si fanno avanti cominciando a pensare a quanto sarebbe bello riavere la famiglia riunita, poi partono a criticare Brooke, cosa che Ridge non approva.

Claudio Amendola "Francesca Neri? Il dolore c'è stato"/ "Ho detto no a Ozpetek"

Beautiful, anticipazioni puntata 7 aprile su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Ridge alla fine torna a casa da Brooke, mentre Taylor e i suoi figli continuano a discutere del suo matrimonio. Steffy chiede a sua madre come può accettare una simile situazione, ossia vedere il padre insieme a Brooke. Taylor capisce che i suoi figli vogliono vedere i loro genitori insieme, ma c’è un intoppo: Brooke, che è sposata con Ridge. Steffy insiste sul fatto che sarà questione di tempo prima che la Logan commetta qualcosa di sbagliato che convinta poi lo stilista a tornare da Taylor.

GF Vip, Alberto De Pisis "ho sempre pensato Nikita vincesse"/ "Ha aperto la mente..."

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, le parole di Douglas spingono Hope a vederci chiaro: deve confrontarsi con Brooke per capire cos’è successo la notte di Capodanno quando lei è rimasta da sola con il misterioso “Babbo Natale”. E la giovane, indagando, capisce che sua madre ha baciato Deacon. Tuttavia, è preoccupata: se Ridge lo venisse a sapere, non la perdonerebbe mai. Nel frattempo Paris e Zende si lasciano andare a un secondo bacio, chiedendosi cosa potrebbe accadere ora tra loro. Sheila cerca di sondare il terreno e capire cosa sia realmente successo tra la Logan e Deacon la notte di Capodanno. Ridge, invece, nasconde ai figli che Brooke ha avuto una ricaduta a Capodanno e che ora sta andando alle riunioni degli alcolisti anonimi. Taylor ammette poi a Ridge di essere tornata per stare con la loro famiglia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA