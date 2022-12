Beautiful/ Anticipazioni 7 dicembre: Hope e Finn, inaspettate confidenze

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 7 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 7 dicembre ci svelano che Ridge ed Eric si confrontano con quest’ultimo che interviene quando suo figlio cerca di cacciare Quinn di casa, convinto che la donna lo stia tradendo. Suo padre, però, prende una ferma posizione e conferma a Ridge che ciò che sua moglie sta dicendo è la verità: è stato lui stesso a dirgli di andare con Carter dopo che aveva scoperto di avere una disfunzione erettile e di non poterla più soddisfare come voleva in camera da letto. Eric si apre con suo figlio, dicendogli che teme di restare da solo. Quinn si lamenta con Ridge e cerca di fargli capire ciò che sta facendo a suo padre con il suo continuo controllarlo e intromettendosi nella sua vita privata.

Intanto, Finn è a casa di Hope e Liam mentre quest’ultimo è via con Steffy. Per i due è la prima volta che si trovano da soli, e inaspettatamente si trovano a condividere le loro rispettive vite, rendendosi conto che nessuna famiglia è perfetta. La conversazione ovviamente torna a spostarsi su Sheila Carter. In quel momento, Finn riceve proprio un messaggio dalla donna che gli dice di voler tentare un altro approccio con lui perché intende davvero conoscere suo figlio e suo nipote…

Beautiful, anticipazioni puntata 7 dicembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, Finn legge il messaggio di Sheila ad alta voce e rimane stupito da tanta dolcezza. Tuttavia, il dottore sa che non può accettarla nella sua vita. La sua priorità sono Steffy e Hayes. Deve essere. C’è troppa storia passata da superare. Hope si chiede se stia cercando di convincere Sheila, o se stesso. Finn ammette che gli piacerebbe conoscere sua madre, ascoltare le sue storie e ha delle domande da porre perché sa che c’è molto di più oltre quella donna malvagia che i Forrester descrivono…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, non credendo alle parole di Quinn, Ridge si precipita da suo padre per capire cosa stia succedendo, ma Eric invece gli conferma tutto: sua moglie ha detto tutta la verità. Nello stesso momento, anche Katie sta rivelando a Brooke dell’accordo tra Eric, Quinn e Carter; la Fuller non ha affatto mentito. Loro tre hanno davvero un accordo. Quinn torna a casa, sconvolta, e dice a Eric di prepararsi perché Ridge e Brooke stanno per arrivare. La donna le spiega che suo figlio ha fatto una specie di accordo con Justin, che l’ha seguita nel loft di Carter e li ha visti insieme. A quel punto, una volta appreso il fatto, Ridge e Brooke si sono presentati da loro per affrontarli. Quinn è dispiaciuta, ma all’improvviso entra un furioso Ridge che dice a suo padre di non credere a qualunque cosa sua moglie voglia dirgli perché sta solo cercando di coprire un altro tradimento. Di nuovo con Carter. E vuole far passare il tutto affermando che è un’idea di Eric. Quest’ultimo ferma suo figlio e conferma che Quinn sta dicendo la verità: è stato lui a dirle di stare con Carter…











