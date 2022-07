BEAUTIFUL/ Anticipazioni 8 e 7 luglio: Eric scopre il tradimento? Quinn…

Beautiful, anticipazioni puntata 8 luglio: il piano di Quinn

Nella puntata di Beautiful dell’8 luglio, Eric torna a casa mentre Quinn sta confessando il tradimento con Carter. Nonostante sia realmente interessata a Carter a cui continua a pensare, Quinn è intenzionata a salvare il suo matrimonio e punta sull’aiuto di Shauna per farlo. Eric, così, sarà ingannato dalle due donne, ma fino a quando riuscirà a restare lontana da Carter? Zoe, nel frattempo, continua a corteggiare Carter per poterlo riconquistare mentre tra Liam e Hope la situazione non è ancora del tutto chiara.

Spencer, infatti, continua a convivere con i sensi di colpa per la morte di Vinny mentre Thomas non riesce a darsi pace per aver perso l’amico. Il tenete Baker, così, continua ad indagare ma la verità è ancora lontana nonostante i tentennamenti di Liam (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Beautiful, anticipazioni puntata 7 luglio: Quinn fa una confessione scottante a Shuana

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 7 luglio svelano che Quinn confessa a Shauna di aver tradito Eric, raccontandole i motivi che l’hanno spinta a cedere alla tentazione con un altro uomo. Negli ultimi tempi si sentita molto trascurata, quasi rifiutata dal marito. Così, per sentirsi ancora viva, si è abbandonata alla passione di un uomo che ha dimostrato di saperla apprezzare tantissimo. Quinn, però, non rivela proprio tutta la verità sulla persona misteriosa con cui è andata a letto…

Intanto, Zoe cerca in tutti i modi di convincere Carter a darle un’altra possibilità ma l’avvocato sembra irremovibile. La modella nota un certo distacco negli occhi dell’ex fidanzato, come se ci fosse altro oltre il rancore. Altrove, Thomas è davvero colpito dalle parole di perdono di Liam ma inizia a sospettare che ci sia qualcosa che turba il marito di Hope, e potrebbe non essere solo per via del tradimento con sua sorella Steffy.

Beautiful, dove eravamo rimasti: il gesto di Liam che sorprende Hope

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Zoe cerca di convincere Carter di essere pentita e di voler stare solo con lui, mentre con Quinn ribadisce di essere felice di aver trovato in lei un’amica. La modella ignora del tutto che i due hanno passato la notte insieme. Carter è molto imbarazzato e non sa cosa replicare: nella sua mente ci sono solo le immagini della passione che lui e Quinn hanno condiviso. La moglie di Eric decide di lasciarli soli, poi torna a casa e chiama l’amica Shauna, a cui confessa di aver tradito suo marito.

Wyatt vuole sapere cosa sta succedendo e perché Liam e Bill appaiono così sospettosi, ma il padre riesce di nuovo a sviare ogni dubbio del figlio. Poi Liam raggiunge Hope alla Forrester e la trova in compagnia di Thomas. Con un gesto inaspettato, il giovane Spencer decide di perdonare lo stilista perché ora sa cosa vuol dire commettere uno sbaglio e rischiare di perdere tutto. Hope resta sorpresa dalle sue parole.











