Beautiful/ Anticipazioni 7 marzo: Ridge ha esagerato, Brooke è in lacrime…

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 7 marzo ci svelano che Brooke è molto scossa dopo la discussione con Ridge, che forse è stato troppo duro con lei: lo stilista se n’è andato di casa, lasciandola in lacrime. Hope e Deacon, che hanno ascoltato tutto restando fuori, entrano per consolare la donna. Steffy e Taylor, invece, ripensano alle donne Logan e a come in passato abbiano rubato i loro uomini. Rimasta sola, la dottoressa ricorda Ridge e crede di provare ancora qualcosa per lui. In quel momento, l’uomo si presenta da lei. Lo stilista è esausto e le racconta di aver appena discusso con Brooke a proposito delle loro visioni differenti su Deacon. Taylor capisce quanto il suo ex marito sia messo a dura prova dalla presenza dell’ex galeotto.

Nel soggiorno di Brooke, intanto, Deacon si colpevolizza per le tensioni nel matrimonio della Logan e del Forrester. Hope desidera solo che Ridge si renda conto del danno che sta causando alla sua famiglia e a Brooke in particolare, che ora teme davvero che il suo rapporto con Ridge sia compromesso per sempre. Quel che è peggio è che la Logan pensa che ora Taylor possa approfittare della situazione per cercare di riconquistare Ridge.

Beautiful, anticipazioni puntata 7 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy dice a Thomas che la loro madre ha iniziato a sistemarsi per bene a casa sua, poi aggiunge che non ha dubbi sul fatto che Taylor sia ancora innamorata di Ridge. Thomas vuole la felicità della loro mamma come lo era quando era con papà. Tuttavia non può fare a meno di pensare che Ridge è sposato con Brooke. Steffy non incolpa il padre, perché pensa che Brooke stia esagerando nel sostenere Deacon. Una cosa è certa: il loro padre ha bisogno del sostegno di Taylor più che mai.

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Taylor è tornata e si è riunita con Ridge e i figli. Dopo essersi informata su quello che è accaduto negli ultimi tempi, la psichiatra è decisa a restare in città per stare accanto alla sua famiglia. Allo stesso modo, Brooke è determinata sempre di più ad appoggiare Hope dopo aver visto lei e suo padre Deacon legati da una passione in comune: le arti marziali. Quando Ridge apprende quello che è successo, si scaglia contro Brooke e torna con prepotenza a ribadire il suo pensiero: Deacon è un pericolo pubblico e deve essere allontanato dalla famiglia. Senza essere visti, Hope e Deacon assistono alla litigata tra la coppia.

