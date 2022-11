Beautiful/ Anticipazioni 7 novembre: Sheila sta davvero male? Steffy non crede…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 7 novembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 7 novembre, ci svelano che in ospedale, Finn spiega ai medici le dinamiche del malore di Sheila, ma le analisi dimostrano che la donna non ha avuto nessun principio di infarto. Finn è molto preoccupato: spiega che si tratta di sua madre biologica, e ora che l’ha finalmente trovata, non intende perderla proprio così. Più tardi, il dottore chiama sua moglie per aggiornarle su quanto accaduto. Steffy gli chiede se Li stia bene, convinta si tratti di lei, ma quando sente il nome della Carter, non può crederci. Nel letto d’ospedale, Sheila ascolta Finn dire che non vuole perderla e giura che nessuno li terrà mai separati. Neanche Steffy.

DOMINIQUE ZOIDA, CHI È COMPAGNO KATHERINE KELLY LANG/ "Matrimonio? Nel nostro cuore…"

Brooke e Ridge, che hanno ascoltato la conversazione telefonica, credono fermamente che si tratti di un’altra manovra di Sheila per manipolare Finn. Quest’ultimo, intanto, è accanto a sua madre mentre lei lentamente si riprende dal “malore”.

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 7 novembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, Paris sorprende Zende flirtare con una modella e lo avvisa, in maniera scherzosa, di essere “in guai seri”. La coppia torna a parlare di Steffy e Finn, e Paris non nasconde di non essere d’accordo su come la Forrester abbia trattato suo marito. Zende scherza, accusandole di avere una cotta per Finn, ma Paris insiste nel ritenere che Steffy abbia esagerato troppo col dottore: se fosse stato suo marito, lei si sarebbe comportata in modo diverso.

KATHERINE KELLY LANG CHI È/ Brooke Logan di Beautiful "Mai meditato addio alla serie"

Mentre Brooke e Ridge esprimono preoccupazioni per il ritorno di Sheila nelle loro vite, Steffy si è precipitata in ospedale per constatare lo stato di salute di quest’ultima; quando la vede, ribadisce di non credere al suo malore, nonostante il parere contrario di Finn.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy e Finn fanno pace, promettendosi di non tradire più la fiducia reciproca. Dopo che sua moglie è andata via di casa, arriva Sheila spiegando a suo figlio che voleva solo rivederlo. Sa di aver promesso di sparire dalle loro vite dopo il loro primo incontro, ma non è riuscita a resistere alla tentazione. Finn sa che deve mantenere la promessa fatta a Steffy, quindi le ordina di andarsi. A quel punto, Sheila sviene all’improvviso; Finn chiama subito i soccorsi, annunciando “È mia madre”, per poi portarla in ospedale. La Carter, in realtà, ha finto un malore, e sorride di nascosto dopo aver sentito le parole di suo figlio. Eric, dopo aver ascoltato una conversazione tra Quinn e Shauna, capisce quanto la moglie sia legata ancora a lui, nonostante i suoi problemi sessuali non siano ancora stati superati.

Beautiful/ Anticipazioni 4 novembre: Sheila vuole togliere di mezzo Steffy!

© RIPRODUZIONE RISERVATA