BEAUTIFUL/ Anticipazioni 7 ottobre: Brooke svela a Ridge i sospetti di Bill

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 7 OTTOBRE

Beautiful ritorna con una nuova puntata su Canale 5, in onda nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 ottobre 2019. La soap americana verrà trasmessa dalle 13:41 circa in poi. Scopriamo le anticipazioni: continua il testa a testa fra Bill e Ridge e sappiamo bene come il primo sappia il fatto suo quando si tratta di scavare. Così, con l’aiuto di Justin, non impiegherà molto tempo prima di scoprire che i suoi sospetti su Forrester sono corretti. Il suo obbiettivo però non è solo colpire il rivale in amore, ma anche il giudice che gli ha tolto la possibilità di avere l’affidamento congiunto di Will. Anche se sono riusciti a fare pace, Ridge e Brooke hanno ancora diverse cose in sospeso di cui discutere. Al figlio di Eric non va proprio giù che la sua donna prenda le difese di Spencer in ogni occasione: succederà di nuovo. Solo che prima Logan confesserà a Ridge che Bill sospetta di lui, mettendolo così in guardia su ciò che potrebbe scoprire da un momento all’altro. Accantonato per un istante il pensiero di Donna, Quinn approfitterà dei preparativi per la sfilata per parlare con Wyatt, ritornando sulla questione Pam e le sue nozze con Charlie.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO ARRIVATI

Rivediamo che cosa è successo nell’ultima puntata di Beautiful: Ridge è ancora furioso: non tollera sapere che Brooke sta sempre più vicino a Bill. Non capisce inoltre come mai sia riuscita a perdonargli tutto quello che le ha fatto durante la loro relazione. Katie però cerca di fermare il suo impeto e conclude che in realtà la rabbia che prova è più verso se stesso che contro Spencer. Ridge però è ancora convinto che abbia solo finto di essere cambiato. Anche Thorne crede che sia una tattica per far sì che gli altri abbassino la guardia e che presto attaccherà ancora una volta. Katie non nega nulla, ma ricorda anche a Ridge che anche lui non è stato del tutto corretto. Avrebbe preferito infatti che il giudice emettesse la sentenza a suo favore senza subire alcun tipo di influenza. Al suo ritorno, Brooke trova alla villa solo Katie e le confida di aver visto Bill. Preferisce però che nessuno lo venga a sapere. Donna poi manifesta i suoi dubbi con il resto della famiglia sul fatto che il matrimonio fra Eric e Quinn sia fasullo, ma tronca il discorso per rispetto verso il padrone di casa.

Una volta soli, Ridge fa le sue scuse a Logan e le fa ritrovare il sorriso. Thorne invece non è felice di scoprire che Bill è stato a casa solo e che ha mandato via la baby sitter prima del tempo. Spencer di contro ne approfitta per sollevare l’argomento più spinoso: si chiede ancora come mai il giudice non abbia accettato la sua richiesta di affidamento. Il discorso però si chiude lì e Donna così ha la possibilità di confidare a Katie e Thorne della lite avuta con Quinn. Non riesce a comprendere come mai Eric sia riuscito a cadere nella sua trappola. Nel frattempo, Eric scherza sulla possibilità che la moglie e Donna possano diventare amiche, un giorno. Bill invece scrive a Justin di continuare ad indagare, mentre lui si occuperà di Brooke, visto che sospetta sappia qualcosa sul giudice. Dopo aver rimandato di nuovo il discorso, Logan ritorna ancora sull’argomento giudice con Ridge. Pensa che non abbia agito nell’interesse di Will, ma che abbia messo in atto una vendetta contro Spencer.



