Beautiful/ Anticipazioni 7 ottobre: Finn vuole Sheila al matrimonio, non sa che…

Beautiful, anticipazioni puntata 7 ottobre: Sheila e Finn, confronto madre-figlio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 7 ottobre, ci svelano che Sheila ha appena rivelato a Finn di essere sua madre. Sa quanto deve essere uno shock, ma non poteva stare lontana: doveva vedere suo figlio il giorno del suo matrimonio. All’interno della villa Forrester, Steffy continua a godersi il suo ricevimento e parla con i familiari. Jack tira un sospiro di sollievo perché tutto è filato liscio. Steffy e Ridge si chiedono quando Finn rientrerà in casa e quando finirà la sua chiamata. Poi la sposa fa un brindisi in onore dei Forrester e dei Finnegan.

Nella dépendance, Sheila racconta a Finn tutta la verità: lo ha dato alla luce e poi ha dovuto darlo in adozione, ma non si è mai dimenticata di lui. Per questo doveva vederlo nel giorno più importante della sua vita. Sheila spiega a suo figlio di aver seguito la sua carriera da lontano ed è incredibilmente orgogliosa dei suoi successi. Finn è però confuso e si chiede perché proprio ora la donna abbia deciso di presentarsi…

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila doveva vedere suo figlio nel giorno del suo matrimonio mentre sposava una donna straordinaria come Steffy Forrester. Si meraviglia di avere un nipote ora, ma poi decide che dovrebbe andarsene. Sapeva che suo figlio sarebbe cresciuto in una famiglia amorevole e non voleva disturbarlo piombando così nella sua vita. Finn vuole che lei conosca Steffy e i Forrester.

Sheila ha aspettato decenni per vedere il figlio che ha dato in adozione e si chiede se la perdonerà. Finn risponde che non ne ha bisogno: stava pensando a cosa fosse meglio per lui. Madre e figlio si abbracciano, poi quest’ultimo la implora di venire al ricevimento a villa Forrester, ma lui non conosce tutta la verità sul passato di Sheila e la famiglia Forrester…

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn riceve il messaggio di un paziente sul suo cellulare. Quindi avverte Steffy che deve uscire un attimo per rispondere. Ridge si avvicina a sua figlia Steffy dicendole che tutti fanno il tifo per lei affinché niente rovini questo giorno. Eppure, qualcuno c’è, nascosto in ombra, pronto a minacciare la felicità dei due novelli sposi, e causare caos al matrimonio.

Finn finisce la sua chiamata e una voce dietro di lui gli fa le congratulazioni. Quando il medico chiede di chi si tratti, la figura misteriosa replica: “Sono io, tesoro. Tua madre.” Sheila Carter esce dall’ombra e gli dice di essere sua madre. Il dottore è sotto shock, ma la donna lo rassicura: non poteva stare lontana da lui e doveva esserci nel giorno del suo matrimonio.

