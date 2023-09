Beautiful/ Anticipazioni 7 settembre 2023: Eric, decisione improvvisa su Quinn

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 7 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 7 settembre ci svelano che Quinn è senza parole dopo aver sorpreso Eric a letto con Donna al club. Nel frattempo, Hope sta aiutando Paris a prepararsi per il suo matrimonio con Carter: ben presto sarà una donna sposata. Intanto, Ridge cerca di far ragionare Carter; non è Paris la donna di cui è innamorato, perché nel suo cuore c’è solo Quinn. Lo invita quindi ad annullare le nozze prima che sia troppo tardi, poiché poi potrebbe pentirsene. L’azione torna a concentrarsi su Eric e Quinn: per la coppia è giunto il momento della verità. La Fuller è furiosa perché suo marito le ha mentito per settimane. Lui, invece, pretende di sapere per quale motivo era così preoccupata sulla sua frequenza cardiaca. A quel punto, la donna gli mostra l’anello smart che aveva realizzato per lui.

Paris dice a Hope di aver invitato Bill Spencer al matrimonio poiché è un grande donatore per la fondazione. Zende entra e chiede un momento da solo con Paris, quindi Hope esce. Le regala un corpetto e ribadisce che vuole vederla felice. È così contenta che sia lì.

Beautiful, anticipazioni puntata 7 settembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Grace si presenta a sorpresa al matrimonio di sua figlia. Paris è senza parole, ma è felice di averla là, pur sapendo che sua madre non approva assolutamente la sua relazione con Carter. Grace, però, ha deciso di esserci per supportare la ragazza. Nel frattempo, Eric e Quinn stanno ancora discutendo. La Fuller gli chiede se il loro matrimonio è davvero finito poiché ha notato che Donna è innamorata di lui. Bridget, che aveva sorpreso il padre insieme alla Logan, decide di lasciare moglie e marito da soli affinché riescano a parlare dei loro problemi. Ma per Eric e Quinn sembra proprio arrivato il capolinea…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, il vice capo Baker avvisa Ridge e Taylor che Sheila è riuscita ad evadere. Andando al centro benessere, Hope sorprende Donna insieme ad Eric e decide di affrontare la zia in merito a ciò che ha visto. Sheila scopre che Li sta nascondendo Finn, che è ancora vivo! Le due hanno una discussione che degenera in una colluttazione. Nel frattempo, Carter si è deciso a sposare Paris ed impegnarsi con lei, nonostante non la ami. Quinn è assolutamente contraria poiché pensa che si stia facendo solo del male, continuando a soffocare i suoi sentimenti in quel modo. La Fuller, intanto, ha altri problemi. Parlando con Bridget al club decide di fare una sorpresa ad Eric poiché nota che il suo battito cardiaco sta accelerando. Quando entrano nella stanza dell’uomo, lo sorprendono in compagnia di Donna…

