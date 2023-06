Beautiful/ Anticipazioni 8 giugno 2023: Li contro Sheila, lo scontro prosegue…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda l’8 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful dell’8 giugno ci svelano che Li giura vendetta ed è intenzionata a trovare l’assassinio di suo figlio: chiunque abbia commesso un simile atto è soltanto un mostro. Mentre Sheila rivendica i suoi diritti di madre, l’altra donna la liquida, dicendole che non è mai stato affar suo: è stata lei a crescere Finn dopo che la Carter lo aveva abbandonato. Taylor cerca di intervenire per sedare la lite tra le due, ma è inutile. In ospedale arriva anche Liam per chiedere di Steffy, e Thomas gli fa sapere che riversa ancora in condizioni pessime. I due rimangono a pensare a chi possa aver commesso un atto così orribile, mentre la discussione tra Li e Sheila prosegue senza esclusione di colpi.

Liam consiglia a Thomas di concentrarsi su Steffy; ora lei ha bisogno del sostegno di tutti affinché possa riprendersi, ma lo stilista non riesce a pensare ad altro: e se questo non bastasse per far risvegliare sua sorella? L’idea che là fuori ci sia ancora l’assassino di Finn lo tormenta. Se solo sapesse che il colpevole si trova proprio lì vicino a loro…

Beautiful, anticipazioni puntata 8 giugno 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila sostiene che Li non può tenerla lontana da Finn. Non basteranno i suoi rifiuti a impedirglielo. Come madre, anche la Carter sente di avere il diritto di vedere per l’ultima volta il corpo di suo figlio. Vuole poter aiutare in qualche modo, ma Li le urla contro: non c’è niente che possa fare. Finn è morto, e nessuno lo riporterà indietro. In quel momento arriva in ospedale anche il vice capo Baker; è in corso un’indagine per scoprire chi ha ucciso Finn e tentato di far fuori anche Steffy. Nessuno immagina che il colpevole sia proprio Sheila, che per ora si nasconde…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, la discussione tra Sheila e Steffy finisce in modo drammatico, con Finn che viene ucciso accidentalmente da sua madre (che voleva colpire la nuora). Dopo aver ferito la giovane Forrester, che voleva chiamare i soccorsi e la polizia, la Carter scappa dalla scena del crimine e si rifugia in hotel, dove piange, disperata, per aver ucciso suo figlio. Deacon per puro caso scopre i corpi di Steffy e Finn nel vicolo e chiama l’ambulanza.

Entrambi vengono portati in ospedale, dove c’è Bridget a occuparsi di loro. Deacon avverte Ridge di quanto è avvenuto, e la famiglia si reca al capezzale di Steffy. Anche Brooke, Hope e Liam apprendono della sparatoria e della morte di Finn. Il giovane Spencer si appresta a correre in ospedale per vedere Steffy. Li e Sheila hanno una dura discussione poiché la prima si rifiuta di far vedere all’altra il corpo senza vita del figlio.

