Beautiful/ Anticipazioni 8 maggio: Deacon accetta le richieste di Hope ma…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda l’8 maggio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful dell’8 maggio ci svelano che Taylor rassicura Ridge: lei e i suoi figli ci saranno sempre per lui. Il Forrester non riesce a trovare un senso a tutto ciò che è accaduto nella sua vita negli ultimi mesi, e l’ex moglie capisce che ha bisogno di tempo per elaborare la questione di Brooke. Potrebbero non sapere mai cosa l’ha portata a bere… quelle risposte potrebbero non arrivare mai. Intanto Brooke e Sheila stanno ancora discutendo. La Carter accusa la rivale di essersi ubriacata e aver cercato conforto in Deacon, e ora deve pagarne le conseguenze senza cercare nessuna scusa. Brooke si arrabbia con Sheila per aver ficcato il naso dove non dovrebbe.

Beautiful/ Anticipazioni 5 maggio: Sheila ha vinto, Brooke disperata

Hope fa visita a suo padre che sta lavorando a Il Giardino. Deacon si rende conto che la figlia vuole che vada da Ridge per convincerlo a riprendersi Brooke. Hope gli spiega che vuole che lui salvi il loro matrimonio: non sa a chi altro rivolgersi. Entrambi si sentono responsabili per quello che è successo, quindi Deacon accetta di andare a trovare Ridge per avere un confronto civile stavolta, anche se non dà alcuna garanzia di successo…

Beautiful/ Anticipazioni 4 maggio: le Logan sconfitte, Steffy e Thomas festeggiano

Beautiful, anticipazioni puntata 8 maggio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Carter e Paris si consolano l’uno tra le braccia dell’altra dopo aver fatto l’amore. L’avvocato si chiede se sia giusto quanto accaduto, ma alla ragazza non sembra importare, quindi riprendono la loro intimità. Paris non si sente assolutamente in colpa: sono entrambi liberi, quindi non ci sarebbe alcun motivo che impedisca loro di lasciarsi andare. Nel frattempo, Hope avvisa Liam di aver chiesto a suo padre di provare ad avere un confronto con Ridge, così da chiarirsi in merito a cos’è accaduto tra lui e Brooke a Capodanno.

Beautiful/ Anticipazioni 3 maggio: Ridge e Brooke, c'è chi festeggia la loro rottura

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge, deluso da Brooke, si rifugia da Taylor e dai ragazzi. Tra i due ex c’è un bacio e i due dormono insieme. L’indomani, Ridge si presenta da Brooke e le confessa di essere stanco dei continui tradimenti, motivo per cui si è tolto anche la fede nuziale: il loro matrimonio non può più continuare. Intanto Steffy e Thomas discutono con Hope; i due fratelli tifano per la loro famiglia e sono sicuri che ben presto i loro genitori torneranno insieme. Anche Sheila è dalla parte di Taylor, e nel profondo è quasi fermamente convinta che il suo piano di far crollare Brooke, portandola ad avere una ricaduta a Capodanno, abbia funzionato.











