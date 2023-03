Beautiful/ Anticipazioni 8 marzo: Taylor ama ancora Ridge, arriva la confessione

Beautiful, anticipazioni puntata in onda l’8 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful dell’8 marzo ci svelano che Taylor confessa a Ridge di essere ancora innamorata di lui, al che lui risponde abbracciandola. Questa scena viene vista da Steffy che, nascosta, osserva tutto. Al Giardino, Deacon dice a Sheila che il ritorno di Taylor potrebbe aprire una spiraglio per lui per poter riconquistare Brooke. La Carter lo invidia; l’uomo ha la possibilità di costruire qualcosa, ma ora che Taylor è tornata in gioco, sarà molto più difficile per lei vedere suo figlio Finn poiché sia la dottoressa che Steffy glielo impediranno. Alla casa sulla scogliera, Steffy si commuove nel vedere i suoi genitori di nuovo riuniti.

Brooke dice a Katie che Taylor è tornata in città ed è un tempismo terribile – c’è così tanta tensione. Katie riflette e pensa che abbia a che fare con Deacon. La sorella crede che, sebbene lei e la sua rivale abbiano avuto divergenze nel corso degli anni, non ha rancore nei suoi confronti. Katie è sicura che lei e Ridge supereranno questa fase, ma Brooke si preoccupa che lui l’abbia già abbandonata un paio di volte! Katie pensa che sia normale essere frustrati e sente che Brooke sta cercando di fare del suo meglio per trovare il giusto equilibrio tra Ridge e Hope. Tuttavia non può fare a meno di pensare che il ritorno di Taylor la preoccupi un po’.

Beautiful, anticipazioni puntata 8 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Brooke va a trovare Taylor e tra le due donne c’è finalmente un lungo confronto dopo tanti anni. La Logan cerca di capire se l’ex moglie di Ridge stia frequentando qualcuno, ma la rivale le ricorda che non ha bisogno di un uomo in questo momento della sua vita. Taylor assicura che ha ancora bisogno di Steffy, Thomas e Ridge. L’importante è che i suoi figli siano felici. La conversazione si sposta su Sheila che è la suocera di Steffy. Taylor concorda che questo è l’unico lato negativo, ma almeno lei non fa parte delle loro vite.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Taylor è tornata e si è riunita con Ridge e i figli. Dopo essersi informata su quello che è accaduto negli ultimi tempi, la psichiatra è decisa a restare in città per stare accanto alla sua famiglia. Allo stesso modo, Brooke è determinata sempre di più ad appoggiare Hope dopo aver visto lei e suo padre Deacon legati da una passione in comune: le arti marziali. Quando Ridge apprende quello che è successo, si scaglia contro Brooke e torna con prepotenza a ribadire il suo pensiero: Deacon è un pericolo pubblico e deve essere allontanato dalla famiglia. Senza essere visti, Hope e Deacon assistono alla litigata tra la coppia.











