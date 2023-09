Beautiful/ Anticipazioni 8 settembre 2023: Eric incoraggia Quinn a correre da Carter!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda l’8 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful dell’8 settembre ci svelano che Quinn è sconvolta quando suo marito la incoraggia a correre da Carter e interrompere il suo matrimonio per confessargli i suoi sentimenti. Eric spiega di aver capito che sua moglie si è innamorata di lui durante quella relazione extraconiugale che hanno avuto. E sa che certi sentimenti non possono essere ignorati. Nel frattempo, Grace cerca di convincere sua figlia a non sposare Carter poiché è sicura che non sia l’uomo adatto per lei. Inoltre la donna sostiene che l’avvocato stia scappando da qualcosa, ecco perché si è tuffato in un’altra relazione troppo in fretta. In quel momento arriva Hope che avverte: la cerimonia sta per iniziare.

Eric cerca di convincere Quinn dei suoi sentimenti per Carter, e alla fine la Fuller deve ammettere a se stessa di amarlo davvero. Il Forrester ha apprezzato tutto il tempo che hanno passato insieme, e non lo dimenticherà mai. Anche sua moglie concorda. Ma è ora di andare avanti e ammettere che loro due non sono più fatti l’uno per l’altra.

Beautiful, anticipazioni puntata 8 settembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, dopo aver restituito gli anelli ad Eric, una Quinn disperata corre per sperare di poter fermare Carter, prima che sia troppo tardi. Infatti lui sta per sposarsi con Paris e l’unico modo per impedire che accada è arrivare in tempo. Prima di andarsene, Quinn rivolge un ultimo, tenero sguardo al marito e lo ringrazia. Nello stesso momento, l’avvocato continua ad essere molto incerto sul suo matrimonio, proprio mentre Paris cammina verso l’altare al suon della marcia nuziale. A celebrare le nozze c’è Charlie. Tutti i presenti appaiono felici per la coppia, tranne Ridge e Grace che sono preoccupati e molto turbati dalla scelta di Carter di aver affrettato il matrimonio…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Carter si è deciso a sposare Paris ed impegnarsi con lei, nonostante non la ami. Quinn è assolutamente contraria poiché pensa che si stia facendo solo del male, continuando a soffocare i suoi sentimenti in quel modo. La Fuller, intanto, ha altri problemi. Parlando con Bridget al club decide di fare una sorpresa ad Eric poiché nota che il suo battito cardiaco sta accelerando. Quando entrano nella stanza dell’uomo, lo sorprendono in compagnia di Donna. Ne nasce una discussione nella quale Quinn si dice tradita dal marito, ma Eric appare molto calmo. Per i due è arrivata l’ora della verità e capiscono che il loro matrimonio è arrivato al capolinea.

Quinn ammette di aver monitorato il battito cardiaco di Eric senza avergli detto nulla. Lui, invece, capisce che sua moglie è ancora innamorata di Carter e la incoraggia a rivelargli ciò che prova prima che sia troppo tardi: l’avvocato sta per sposarsi con Paris.











