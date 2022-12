Beautiful/ Anticipazioni 9 dicembre: Finn indeciso su Sheila, accordo con Hope

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 9 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 9 dicembre ci svelano che Eric dice a Ridge che ha provato di tutto per cercare di risolvere il suo problema, ma non è servito a nulla. C’è un forte scontro tra padre e figlio, in cui quest’ultimo ribadisce, per l’ennesima volta, che Quinn deve andarsene perché lo sta di nuovo tradendo e lui non se ne rende conto. Quindi grida a Quinn di andarsene di casa. Eric è molto duro, e a un certo punto esplode e afferma di sostenere sua moglie. Ridge le ripete che sta andando a letto con un altro uomo, la esorta a togliere il quadro dal muro e ad uscire dalla porta di casa. Eric e Quinn lo guardano in cagnesco. Nel frattempo, le Logan stanno parlando della situazione tra i due. Katie concorda sul fatto che la Fuller stia mancando di rispetto a Eric. Sente che se Quinn vuole stare con Carter, e dovrebbe lasciare Eric per poter stare con lui.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Finn e Hope continuano a scambiarsi confidenze riguardo Sheila. Il dottor si dice molto incerto su come comportarsi con la sua madre biologica. Alla fine i due acconsentono a non dire nulla a Steffy riguardo il recente messaggio di Sheila. In quel momento, Steffy e Liam li raggiungono e chiedono loro come sono andate le cose mentre erano via con i bambini. Steffy poi ringrazia Hope, e quest’ultima le risponde che non è un problema: sono tutti una famiglia felice, e la famiglia viene sempre prima di tutto. Lancia un’occhiata a Finn. Le due coppie parlano dei rispettivi figli e di quanto sia importante che abbiano un legame perfetto con i propri genitori. Steffy pensa che ci sia un’eccezione perché Finn si è ritrovato Sheila come madre naturale…

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge ed Eric si confrontano con quest’ultimo che interviene quando suo figlio cerca di cacciare Quinn di casa, convinto che la donna lo stia tradendo. Suo padre, però, prende una ferma posizione e conferma a Ridge che ciò che sua moglie sta dicendo è la verità: è stato lui stesso a dirgli di andare con Carter dopo che aveva scoperto di avere una disfunzione erettile e di non poterla più soddisfare come voleva in camera da letto. Eric si apre con suo figlio, dicendogli che teme di restare da solo. Quinn si lamenta con Ridge e cerca di fargli capire ciò che sta facendo a suo padre con il suo continuo controllarlo e intromettendosi nella sua vita privata. Finn non sa come comportarsi con Sheila, dopo che lei ha tentato di contattarlo di nuovo, e si confida con Hope. Intanto, la Carter spera proprio che suo figlio decida di risponderle per darle un’altra possibilità.

